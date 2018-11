Exportações chinesas para países da BRI atingem US$ 9,63 bilhões na 124a. Feira de Cantão

GUANGZHOU, China, 23 de novembro de 2018 /PRNewswire/ -- A Iniciativa Cinturão e Rota (Belt and Road Initiative, BRI) da China, uma estratégia do país para impulsionar o desenvolvimento econômico ao longo do Cinturão Econômico da Rota da Seda e da Rota da Seda Marítima do Século XXI, trouxe mais oportunidades de negócios para a 124a. Feira de Importação e Exportação da China (Feira de Cantão). O volume de negócios na feira dos países da BRI atingiu US$ 9,63 bilhões, um aumento anual de 2,7%, um aumento no volume anual de exportação que corresponde a 32,3% do total da feira.