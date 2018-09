Exposantenprofiel van Virtual Press Office: IBC2018

IBC2018 vindt plaats in Amsterdam van 14 tot en met 18 september

NEW YORK, 12 september 2018 /PRNewswire/ -- Virtual Press Office heeft een lijst vrijgegeven van de exposanten die zullen deelnemen aan IBC2018, de wereldwijd meest toonaangevende media-, entertainment- en technologiebeurs die zal plaatsvinden van 14 tot en met 18 september in het Amsterdam RAI Exhibition and Convention Centre in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland.

De persmappen, persberichten en foto's van IBC2018 zijn beschikbaar op de speciaal aan het IBC-evenement gewijde nieuwspagina van Virtual Press Office die door Virtual Press Office/Cision PR Newswire wordt beheerd: http://ibc.vporoom.com/

Persmappen van IBC2018 op Virtual Press Office

Beamr



Stand 5.C50



Persmap: ibc.vporoom.com/Beamr



Meer informatie is beschikbaar op beamr.com.

CenturyLink



Persmap: ibc.vporoom.com/CenturyLink



CenturyLink is de op één na grootste Amerikaanse leverancier van communicatie aan zakelijke klanten in de hele wereld. Met klanten in meer dan 60 landen en een intense focus op de klantervaring streeft CenturyLink ernaar het beste netwerkbedrijf in de wereld te zijn door een oplossing te bieden voor de toenemende vraag van de klanten naar betrouwbare en veilige verbindingen. Voorts is het bedrijf een vertrouwde partner van zijn klanten; het helpt hen om de toenemende complexiteit van netwerken en IT te beheren en het biedt hen beheerde netwerk- en cyberveiligheidsoplossingen om hun zakelijke activiteiten te beschermen. Meer informatie over CenturyLink Business is te vinden op centurylink.com/business/enterprise.html.

LiveU Ltd.



Stand 3.B62



Persmap: ibc.vporoom.com/LiveU



LiveU is de aanvoerder van de live video-revolutie die live video streaming levert voor televisie, mobiele, online en sociale media. Laat uw publiek deel uitmaken van uw verhaal met vlekkeloze live videobeelden van hoge kwaliteit van overal ter wereld, door gebruik te maken van onze geoctrooieerde verbindings- en videotransporttechnologie. LiveU creëert een consistente bandbreedte en een betrouwbare verbinding zodat u live-uitzendingen op afstand van hoge kwaliteit kunt verkrijgen, beheren en verspreiden via IP. Ons breed gamma producten bepaalt de industriestandaard voor live videoproductie. Van rugzakken tot smartphones, en van satelliet/cellulaire hybriden tot oplossingen met een buitenantenne, LiveU biedt een volledig gamma apparaten voor live videodekking op elk moment en overal. Voorts biedt LiveU uitgebreide cloud-gebaseerde oplossingen voor beheer en videodistributie. Met meer dan 3.000 klanten in meer dan 100 landen is de technologie van LiveU de oplossing bij uitstek voor mondiale uitzenders, onlinemedia, nieuwsagentschappen en sociale media.

Magewell



Stand 8.A84



Persmap:ibc.vporoom.com/Magewell



Het in 2011 opgerichte Magewell (magewell.com) ontwerpt en ontwikkelt hardware en software voor video- en audio-opnames, -beheer, -verwerking en -playout. In het kader van zijn leidende beginselen van continue innovatie en een uitstekende dienstverlening aan zijn klanten heeft Magewell een sterke reputatie opgebouwd dankzij de uitzonderlijke kwaliteit, prestaties en betrouwbaarheid van zijn oplossingen. De producten van Magewell worden in de hele wereld verdeeld en worden gebruikt in professionele videotoepassingen, met inbegrip van live streaming van evenementen, uitzendingen, medische beeldvorming, de opname van lezingen, bewaking, videoconferenties, spelletjes, enzovoort. Mobile Video Devices Inc. is de verdeler van Magewell in Noord-Amerika en Zuid-Amerika.

Society of Motion Picture and Television Engineers® (SMPTE®)



Persmap: ibc.vporoom.com/SMPTE



Al meer dan 100 jaar lang wijden de mensen van de Society of Motion Picture and Television Engineers oftewel SMPTE® (wordt uitgesproken als "simp-tie") zich aan het rangschikken van de details van een groot aantal belangrijke ontwikkelingen op het gebied van de M&E-technologie. Sinds haar oprichting in 1916 heeft SMPTE een Oscar® en meerdere Emmy® Awards gekregen voor haar werk rond de bevordering van de techniek van de bewegende beelden. SMPTE heeft duizenden standaarddocumenten opgesteld, waarvan er op dit moment meer dan 800 van kracht zijn. SMPTE Time Code™ en het alomtegenwoordige SMPTE Color Bars™ zijn voorbeelden van het werk van SMPTE. In zijn tweede levenseeuw geeft SMPTE vorm aan volgende generatienormen en biedt de vereniging vorming om te zorgen voor interoperabiliteit naarmate de industrie evolueert.

Tektronix



Stand 5.A73



Persmap: ibc.vporoom.com/Tektronix



Ontmoet persoonlijk de experts uit de industrie die de allernieuwste innovatieve oplossingen aandrijven op de stand van Tektronix: 5.A73. Onze sector verandert sneller elk jaar – sluit u bij ons aan om het nodige vertrouwen te krijgen en vooruit te gaan met nieuwe technologieën zoals:

Uitgebreide SMPTE 2110 & PTP Metingen

Simultane SDR & HDR / WCG Live- & Na-productie

Kwaliteitsborging in Virtuele of Cloud Native omgevingen

Op Machine Learning gebaseerde beeldkwaliteitsanalyse

En nog veel meer

tek.com

De bovengenoemde persmappen zullen constant worden bijgewerkt tijdens het evenement. Blijf ons volgen tijdens IBC2018 voor het laatste nieuws.

Virtual Press Office (http://www.vporoom.com/) is een Cision PR Newswire-bedrijf. Volg ons op Twitter @VPOEventZone of meld u aan voor onze RSS feed voor meer nieuws over vakbeurzen. Indien u vragen heeft over de diensten die Virtual Press Office levert of indien u feedback wilt geven over dit overzicht van exposanten, kunt u een email sturen naar sales@vpoinc.com.