Exposição cultural internacional, festival de turismo na Rota da Seda é inaugurado na região noroeste da China

A Exposição e o Festival de três dias, com o tema "Rota da Seda em Sinfonia, Exposição Cultural para Todos", terão como atrações: conferências de cúpula, fóruns culturais, exposições e apresentações de arte como "peregrinação de Xuanzang", um drama musical sobre a lendária jornada do monge chinês ao longo da Rota da Seda no século 7.

Há mais de 2.000 anos, a antiga Rota da Seda abriu intercâmbios culturais e econômicos entre os países, que promoveram o desenvolvimento contínuo da civilização humana por meio da abertura e aprendizado mútuo, disse Zhang Xu, Vice-Ministro da Cultura e do Turismo, na cerimônia de abertura.

Ele acrescentou que, por meio da realização dos eventos, a China espera fortalecer ainda mais a cooperação oficial e não governamental em intercâmbios entre os países ao longo do Cinturão e da Rota, de modo a contribuir para a construção de uma comunidade de futuro compartilhado.

A antiga Rota da Seda da China se estende por uma distância total de mais de 7.000 quilômetros (4.350 milhas), com a seção de Gansu estendendo-se por mais de 1.600 quilômetros (994 milhas). "Nos últimos anos, Gansu aproveitou a oportunidade de participar da iniciativa Cinturão e Rota para promover intercâmbios culturais e cooperação", disse Yin Hong, secretário do Comitê Provincial de Gansu do Partido Comunista da China (PCC), acrescentando que "esses dois eventos constroem uma ponte para integração cultural ao longo da Rota da Seda e dão impulso para o desenvolvimento de países ao longo da rota."

A República da Coreia (ROK) atua como convidada de honra este ano. Hwang Hee, Ministro da cultura, esportes e turismo da República da Coreia, disse por meio de videolink que a exposição, realizada no centro da cultura brilhante da Rota da Seda, lembra as pessoas da importância imensurável dos intercâmbios culturais na história humana.

A República da Coreia espera ver a coexistência de todas as culturas do mundo e está disposta a promover ainda mais os intercâmbios culturais e a cooperação com base em tecnologia digital de ponta e plataformas on-line, acrescentou Hwang.

Mais de 200 representantes de países e regiões e organizações internacionais, incluindo funcionários, diplomatas e especialistas, estão participando dos eventos virtualmente ou no local.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1638232/Picture1.jpg

FONTE Gansu Provincial People's Government

SOURCE Gansu Provincial People's Government