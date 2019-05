Exposição Internacional da Indústria de Big Data da China de 2019 é aberta em Guiyang

GUIYANG, China, 27 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- Exposição Internacional da Indústria de Big Data da China de 2019 teve início no dia 26 de maio em Guiyang, capital da província de Guizhou, no sudoeste da China, uma ocasião precursora para conhecer as últimas novidades do setor global de big data. Foi o quinto ano consecutivo que Guiyang, também conhecida como o "Vale de Big Data da China", sedeou o evento. Desde 2015, a exposição se tornou um destaque da província.

A China atrela grande importância ao desenvolvimento do setor de big data, e está disposta a compartilhar oportunidades do desenvolvimento da economia digital com outros países e explora conjuntamente novos impulsionadores de crescimento e caminhos de desenvolvimento ao explorar novas tecnologias, novas formas de negócio e novos modelos, declarou o presidente chinês Xi Jinping em uma carta de felicitação à exposição.

Como a primeira exposição em nível nacional sobre big data do mundo, o evento definiu seu tema como "Dados geram valores, inovação gera o futuro" ["Data creates value, innovation drives the future"] este ano e trouxe discursos de notoriedades globais incluindo o vencedor do Prêmio Nobel de economia Paul Romer e o vencedor do Turing Award, Whitfield Diffie. A exposição está cada vez mais global graças ao seu nível estratégico.

Os últimos dados mostraram que, comparado com o ano passado, o número de países participantes aumentou de 29 para 59, enquanto o número de empresas participantes da Fortune 500 aumentou de 15 para 39. Enquanto isso, o número de expositores aumentou de 388 para 448, dentre os quais o número de expositores estrangeiros saltou de 56 para 156. O número e nível dos convidados foram os maiores já registrados.

Sun Zhigang, secretário do comitê da província da Guizhou do partido comunista provincial da China e diretor da comissão permanente do congresso popular provincial, declarou que a exposição se tornou um evento internacional rico em oportunidades de cooperação e que lidera o desenvolvimento do setor. Tornou-se uma plataforma internacional para compartilhar planos de desenvolvimento e as últimas conquistas, declarou Sun.

Com duração de quatro dias, a exposição se encerrará no dia 29 de maio.

FONTE The Organizing Committee of China International Big Data Industry Expo

