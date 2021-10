Exposição Internacional On-line de Comércio de Produtos Premium de Guangdong - Expo da Beleza tem início em 25 de outubro

GUANGZHOU, China, 25 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- A Exposição Internacional On-line de Comércio de Produtos Premium de Guangdong - Expo da Beleza ("a Exposição") será realizada de 25 a 29 de outubro na plataforma de exposições on-line da International Trade Online Expo (ITOE) (en.itoegd.com). A exposição, que terá cinco dias de duração, conectará quase 300 fornecedores de toda a cadeia industrial do setor de beleza com compradores internacionais, por meio de sua plataforma on-line.

A seguir estão cinco destaques da exposição:

Fábricas receberão pedidos on-line com preços extremamente vantajosos

A Expo será segmentada em oito áreas de exposição: maquiagem, produtos naturais de cuidados com a saúde, perfumes e fragrâncias, cuidados pessoais, matérias-primas, beleza profissional, cabeleireiro e manicure e materiais de embalagens. Os compradores poderão facilmente entrar em contato com as fábricas para pedir orçamentos ou fazer consultas sobre produtos. Mais de 3.330 itens estão prontos para serem exibidos durante a Exposição, nas áreas de P&D, produção, vendas, serviço e OEM/ODM.

Produtos fabricados na China atendem às expectativas de consumidores jovens

Com uma linha completa e de alta qualidade de produtos funcionais de cuidados com a pele, cosméticos para uso diário produzidos na China, cremes para a pele, perfumes e fragrâncias, produtos de cuidados com a saúde e beleza, as marcas da China são mais profissionais e cada vez mais bem aceitas pelos jovens consumidores. A Exposição servirá como uma plataforma on-line única para atender às necessidades de compras diversificadas de compradores da China e do exterior.

Concentrar-se em categorias potenciais de beleza como um ponto de entrada no mercado de maquiagem com enorme potencial de crescimento

Durante a Exposição, o organizador colocará os expositores em destaque em contato com centros multinacionais de compras e marketing nos mercados estrangeiros e também com especialistas seniores no setor de beleza, para examinar ainda mais as categorias potenciais de produtos e mercados de beleza, bem como oferecer aos compradores globais apoio em termos de recursos de cadeia de suprimentos e canais.

Conhecer diretores de fábricas por meio de visitas virtuais às fábricas

Também será realizada uma série de visitas virtuais às fábricas para compradores que não possam visitá-las pessoalmente. Os compradores poderão também entrar em contato com os diretores das fábricas ou profissionais da área comercial, a qualquer momento, para solicitar orçamentos e amostras. Cerca de trinta eventos promocionais e informativos serão realizados simultaneamente com a exposição.

Sessões on-line de correspondência entre oferta e demanda já estão aceitando inscrições

Para melhorar ainda mais a eficiência da escolha de produtos para os compradores globais e a eficiência na orientação ao cliente para os expositores, serão realizados vários eventos on-line de correspondência comercial durante a Exposição. As sessões de oferta especial serão abertas para combinar fornecedores e compradores com eficácia, tanto na China quanto no exterior. Os compradores interessados em conhecer fornecedores são estimulados a entrar em contato com os organizadores do evento.

FONTE Guangdong Premium Products International Trade Online Expo - Beauty Expo

