Exposición de arte de artistas latinoamericanos contemporáneos explora temas de la cultura indígena

NUEVA YORK, 27 de septiembre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Atavism: An Ancestral Calling Aborda la influencia y la interpretación expresa de la vida y la cultura nativas, así como la iconografía, de los artistas de la diáspora latinoamericana proponiendo una mirada crítica a la historia de los pueblos indígenas y sus descendientes del Caribe, Centroamérica y Suramérica, como una extensión de esta misma herencia contextual familiar y cultural. En su centro, el proyecto incita a una conciencia fundamental de cómo estudiamos el arte en diferentes contextos y los diversos modelos de análisis. De esta manera, Atavism reflexiona sobre los principios y significados del arte inspirados en la ascendencia nativa. Al examinar cómo y por qué los artistas exploraron las capacidades expresivas de la línea, el color y la textura, Atavism destaca una serie medios y estilos diferentes, todos con un tema unificador de legado ancestral derivado de la posteridad de los pueblos nativos de las Américas. Artistas y colectivos artísticos de América Latina han enfrentado desde hace mucho tiempo problemas de autenticidad, identidad nacional y regional, y la descolonización de la cultura. La exposición presenta obras de un grupo diverso de artistas como Marthalicia Matarrita, Albertus Joseph, Ralph Serrano, Albert Areizaga, Angie LM Vasquez, Giannina Gutierrez, Eileen Alcalde, Micheal Casiano, Nia Andino, Alex Reynoso, Jacqui Martinez, Rush Humphrey y James Polanco. Se exponen obras producidas por artistas de diferentes países, entre ellos Colombia, República Dominicana, Costa Rica, Honduras, Perú, Puerto Rico y Belice.

Curada y organizada por Charlie Elo Liriano, la exposición estará abierta desde el 9 hasta el 11 de octubre de 2021.

El apoyo principal de la exposición está en manos de New York Foundation for the Arts, el Departamento de Asuntos Culturales de la Ciudad de Nueva York y Flaco Coquito LLC. Elovated Media and Art Culture NYC también otorgó un generoso aporte.

La exposición

Atavism le muestra al espectador una interconexión de culturas dentro de América Latina y su diáspora, haciendo especial énfasis en las influencias indígenas y en cómo siguen siendo evidentes en la vida contemporánea. La obra de arte seleccionada para esta exposición especula sobre la relevancia moderna de esta herencia al permitir que el espectador visualice elementos que insinúan, si es que no expresan de manera flagrante, la influencia de las raíces indígenas desde un punto de vista contemporáneo. Los artistas que se acercan a temas de herencia indígena han surgido por siempre en toda la diáspora, reinterpretando íconos e imágenes y reimaginando el mundo en el que vivieron estos ancestros, a la vez que exhiben cómo sobrevive el espíritu ancestral y la energía en ellos. El arte indígena destaca como una afirmación a través de una serie de experiencias de vida de autodeterminación, una narrativa reinterpretada de la historia.

Una extracción de la energía ancestral arraigada en la historia se puede apreciar en las esculturas de Michael Casiano que reverberan a partir de las herramientas y artefactos ceremoniales utilizados durante los rituales del Taíno. La obra escultural de Giannina Gutierrez trasciende el espacio en el que existe. Incorporando objetos encontrados en la naturaleza, elabora instalaciones surreales que crean experiencias sensoriales. Explora "el deseo de regresar a la naturaleza, volver hacia adentro y ser una isla". El arte de Marthalicia Matarrita explora temas de espiritualidad y naturaleza, a menudo mezclando imágenes que interpretan ambas a la vez. Su obra en la exposición transmite un sentido manifiesto de memento mori con una sorprendente conexión entre animal y hombre. El trabajo de Nia Andino se basa de forma contundente en su cultura y reverencia por su herencia. Su obra, inspirada en la diosa de la luna taína, rinde homenaje a esta deidad por medio de su pintura en acrílico sobre lienzo. El trabajo abstracto figurativo de Jacqui Martínez es rico en colores complementarios, lo que permite al espectador entablar una conversación con mensajes de autodeterminación, resiliencia y conciencia ambiental. Las pinturas figurativas de Eileen Alcalde están elaboradas en pintura de acrílico y carbón sobre lienzo. Utilizando trazos y contornos gruesos expresa los temas subyacentes de la maternidad y la herencia indígena. En su trabajo artístico, James Polanco utiliza lápiz, marcadores y pintura de acrílico para retratar visualmente temas de imágenes controvertidas que despiertan conciencia y reflexión sobre los acontecimientos actuales. El arte de Alex Reynoso emplea pintura acrílica y trazos gruesos sobre lienzo, con un enfoque impresionista realista y suelto. Las pinturas de Albert Areizaga están repletas de referencias históricas a diversas culturas nativas del mundo, creadas con pintura acrílica sobre lienzo y arraigadas en el realismo convencional. Las fotografías retrato de Angie LM Vasquez revelan una forma única de capturar la luz y expresión en los sujetos de sus fotos. Una faceta particular del arte, basada en la cultura indígena, es la representación de la figura humana y la pintura facial ceremonial. Ralph Serrano incorpora ambas en su arte digital y en sus contornos curvilíneos. La figura femenina y la pintura facial ritualista se observa de manera central en las pinturas acrílicas de Albertus Joseph, quien a menudo utiliza imágenes en una paleta en tonos negro y blanco que denotan fuerza espiritual y física de los sujetos de su obra. Las imágenes nativas de Rush Humphrey incorporan la figura femenina con obras realistas creadas en tiza pastel y acuarela sobre papel.

Charlie Liriano es un artista visual, curador y director ejecutivo de Art Culture NYC Artist Collective. Charlie ha exhibido en The Longwood Art Gallery, Lehman Art Gallery, Hall of Famous Art Gallery, Woodhull Hospital, Balla Ban Gallery (Dublin, Irlanda) y, más recientemente, The Bronx Art Space. Tiene un BFA en Studio Art de Lehman College.

Las obras de esta exposición son un reflejo de la historia y una narración renovada y contemporánea de la herencia latinoamericana a través del arte.

Acerca de Art Culture NYC

El colectivo de artistas de Art Culture NYC abarca todas las artes visuales: pintura, escultura, dibujo y grabado, fotografía, arquitectura y artes decorativas, video, cine y presentaciones, una amplia gama de disciplinas que abarcan el espectro artístico. A través de una serie de eventos artísticos, presentaciones y proyectos comunitarios, Art Culture NYC busca redefinir el status quo en un esfuerzo por unir diversas culturas en toda Nueva York y más allá.

Información General

Galería en 208 Bowery Street New York, NY 10012

Horas

Recepción de apertura: sábado de 5:00 p. m. a 9:00 p. m.

Domingo: 4:00 p. m. a 9:00 p. m.

Lunes: 3:00 p. m. a 7:00 p. m.

Abierto al público

CONTACTO: Charlie ELO Liriano

[email protected]

347/822-6642

