Exposición de Arte sobre el Reino Ryukyu en el Aeropuerto de Naha

Situado en la zona turística subtropical de Japón de Okinawa, el tema de la exposición en el Aeropuerto de Naha es "MEMORY". Dos artistas han creado impresionantes obras visuales que conectan los recuerdos del histórico Reino Ryukyu de la isla, empapado de luz solar y color, con el mundo moderno.

Durante los 450 años entre 1429 y 1879, un país conocido como el Reino Ryukyu desarrolló su cultura altamente única a través de una amplia interacción con China, Japón, Corea y el sudeste asiático. Se remontan de este reino histórico hasta el día de hoy, vislumbrados a través de los sitios históricos de Okinawa, que reflejan perspectivas distintivas sobre la naturaleza, y artesanías ricamente coloreadas: la tela teñida de Bingata es una de las más reconocibles.

Uno de los artistas involucrados en la exposición es HIGA Satoru, un artista visual de Okinawa que hace uso experto de sofisticadas técnicas de programación. HIGA ha representado la historia y el espíritu del Reino Ryukyu en una plataforma digital con un modelo 3D del Castillo Shuri (Shurijo), un icono de la historia de Ryukyu que fue destruido en gran medida por el fuego en 2019.

La otra artista, nuQ, es una animadora conocida por sus colores pop-art y su estética retro. Ha creado un mural que reúne la historia del Reino Ryukyu con el papel moderno de Okinawa como destino turístico.

■Periodo: La exposición abrió el 13 de febrero de 2021

■Localización: Aeropuerto de Naha

Trabajos de HIGA Satoru: International Terminal Area, Fukugi Hall, planta 3

Trabajos de NuQ: Domestic Terminal Area, Departures Security Checkpoint C, planta 2

*Las obras se exhibirán en el lugar anterior hasta el 9 de marzo. El 13 de marzo, las obras se trasladarán a la International Terminal Departures Lobby, planta 2.

■Precio entrada: Gratis

■Tema: MEMORY Conectar los recuerdos del Reino Ryukyu con el mundo moderno

■Título: Portrait, Landscape HIGA Satoru

Past and Present Chanpuru Hospitality nuQ

■Artistas:

Artista visual, programador HIGA Satoru

Nacido en la prefectura de Okinawa en 1983, HIGA Satoru es un artista visual y programador que utiliza computadoras como una herramienta para crear nuevas formas de expresión. Aprovechando sofisticadas técnicas de programación como gráficos 3D en tiempo real y visión por computadora, así como su experiencia con una amplia gama de proyectos, HIGA ha participado en una amplia gama de actividades creativas que incluyen instalaciones, dirección de escenario, VJing, actuaciones en vivo y productos de realidad virtual. Después de fundar Backspace Productions Inc. en 2019, recientemente dirigió las imágenes de conciertos en 3D para el músico Millennium Parade, así como las imágenes para el último concierto de PUNPEE, "Sofa Kingdomcome".

Animadora, ilustradora nuQ

nuQ es una animadora que crea expresiones frescas con una sensibilidad pop cómica. Especializada en esquemas de color excéntricos y movimiento dinámico, está activa en una amplia variedad de formas de medios que incluyen anuncios de televisión, videos musicales, ilustraciones y más. Es la ganadora de varios premios, entre ellos el Gran Premio en el 18 Campus Genius Contest y Selección de Jurado en la División de Animación en el 16 Japan Media Arts Festival para New Tokyo Ondo, además de Selección de Jurado en la División de Animación en el 23 Japan Media Arts Festival por The Last Episode. Sus proyectos clave en los últimos años incluyen el video musical "Three Mystic Apes" para Wednesday Campanella y la exposición HIBERNATION 1: Healing Spring A Film & Moving Image Festival The Latest in Independent Animation en el Towada Art Center.

<Acerca de CULTURE GATE to JAPAN>

A partir de febrero de 2021, la Agency for Cultural Affairs, Government of Japan pondrá en marcha un innovador proyecto de promoción cultural llamado "CULTURE GATE to JAPAN". Celebrado en siete aeropuertos de Japón, así como en la Terminal Internacional de Cruceros de Tokio, artistas y creadores activos en el campo de las Artes de Medios expondrán obras de arte inspiradas en la cultura única de cada área con el objetivo de comunicar el atractivo más amplio de la cultura japonesa.

Los efectos globales del nuevo coronavirus han hecho difícil conocer gente nueva y experimentar nuevas culturas en persona. Sin embargo, eso no debe interrumpir el intercambio de arte, ideas y cultura. A través de este proyecto, esperamos seguir proporcionando a las personas de todo el mundo el mismo sentido de asombro y alegría que se siente al encontrarse con una nueva cultura.

Organizador: Agency for Cultural Affairs, Government of Japan

Sitio web oficial: https://culture-gate.jp/

Exposición en el Aeropuerto de Naha:https://culture-gate.jp/exhibition/memory

--------------------------------------------------------------------------------------------

"CULTURE GATE to JAPAN" PR está gestionado por wondertrunk & co. Inc.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1438372/image1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1438190/image2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1438191/image3.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1438189/image4.jpg

Related Links

https://culture-gate.jp/



SOURCE Agency for Cultural Affairs, Government of Japan CULTURE GATE to JAPAN Initiative