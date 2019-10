Exposición «Museo Distribuido de Artes Audiovisuales de Japón» en el aeropuerto de Haneda

- «Museo Distribuido de Artes Audiovisuales de Japón»: la última exposición realizada en el aeropuerto de Haneda, con una instalación de realidad aumentada que representa el pasado feudal de Tokio.

TOKIO, 2 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- La Agencia de Asuntos Culturales ha elegido el aeropuerto Haneda de Tokio para organizar la última exposición del proyecto "Japan Media Arts Distributed Museum", una iniciativa lanzada por la rama gubernamental para mostrar las artes de los medios de comunicación y las culturas japonesas en unos 10 aeropuertos y otras instituciones. El acto de Haneda enlaza con otra exposición que se está llevando a cabo en el aeropuerto, en la que participa el Museo Nacional de Historia de Japón.

La exposición en el aeropuerto de Haneda de un vistazo

Fechas y horario: del miércoles 11 de septiembre al viernes 27 de septiembre de 2019 (1er año de Reiwa)

*Una sección de experiencias de arte se abre al público entre las 11:30 y las 18:30 en estas fechas.

Ubicación: cerca del Haneda Nihonbashi Bridge, planta 5, terminal internacional, aeropuerto de Haneda

Contenido: Se trata de una instalación desarrollada por AR3Bros., un trío de creadores de realidad aumentada japonesa (RA), con los motivos de las obras "Edo Scenes Folding Screens" (pantallas plegables de escenas Edo) y "Edobashi Hirokoji(Edo Bridge Grand Avenue) Diorama". Estas obras representan el período feudal de Edo (antiguo Tokio) y son propiedad del Museo Nacional de Historia de Japón. En la exposición se incluye una sección que permite a los visitantes vivir una experiencia interactiva con la instalación mediante el uso de dispositivos de RA.

Página web oficial: https://jmadm.jp/en/

La Agencia de Asuntos Culturales ha sido anfitriona de la serie de exposiciones "Japan Media Arts Distributed Museum" en unos 10 aeropuertos y otros lugares, como parte de su nuevo proyecto para mostrar las artes de los medios de comunicación y las culturas japonesas en las puertas de entrada a las diferentes regiones del país. Este acto en el aeropuerto de Haneda sigue a la primera exposición, que tuvo lugar en el aeropuerto de New Chitose, cerca de Sapporo, en el norte de Japón. El segmento Haneda del proyecto "Distributed Museum" (museo repartido) se organiza en colaboración con otra exposición que se está llevando a cabo en el aeropuerto, titulada "HANEDA x REKIHAKU: Think Japan" y organizada conjuntamente por la Tokyo International Air Terminal Corporation y el museo de historia conocido por su nombre abreviado de REKIHAKU.

La instalación, titulada "Find Iemitsu (Shogun Tokugawa Iemitsu) from the Folding Screens, and you will experience the Edo period with AR technology" (Descubre lemitsu, [Shogun Tokugawa Iemitsu] y vivirás el periodo Edo con tecnología de RA), ha sido producida por la unidad creativa AR3Bros. con tecnología AR. Los artistas y creadores que aparecen en esta serie captan los recursos culturales que nacen de los diferentes entornos locales a través de sus nuevas perspectivas y los exhiben en lugares como los aeropuertos, que sirven como puertas de entrada a estas regiones. Al mostrar las obras de las artes mediáticas, los organizadores invitan a los visitantes a explorar el verdadero espíritu de estas culturas a lo largo de sus viajes.

Los organizadores también están planeando realizar otros actos en el aeropuerto de Haneda en el futuro. Sus detalles se anunciarán cuando se confirmen.

La información sobre las próximas exposiciones de la serie, incluidos los nombres de los aeropuertos anfitriones, se actualizará cuando se confirmen.

Más información en:

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M105685/201909251284/_prw_PA1fl_ne0X67v3.pdf

Related Links

https://jmadm.jp/en/



SOURCE Japan Media Arts Distributed Museum Office