Exposition du camion AUMAN EST-A de FOTON à l'IAA 2018, qui révèle une ambition de développement au travers d'une profonde coopération

Conçu et produit par BFDA, le camion AUMAN EST-A est doté d'un système d'alimentation électrique et de composants reconnu à l'échelle mondiale, incluant Cummins, ZF, WABCO, etc. Principalement conçu pour les routes spéciales à longue distance et les marchés logistiques haute efficience, le camion AUMAN EST-A est équipé d'un système électrique intelligent, de la conduite assistée ainsi que d'un système de gestion des flottes, et a été vérifié par un test routier réel sur 10 000 000 km, pour répondre davantage à l'attrait des clients en faveur d'une efficience opérationnelle élevée et de faibles coûts d'exploitation. Suite à son lancement commercial à Shanghai, en Chine, en avril 2017, la gamme AUMAN EST a été respectivement lancée au Pérou, au Chili, en Russie, au Kenya, en Thaïlande et en Malaisie, couvrant les marchés d'Amérique du Sud, d'Asie du Sud-Est et d'Afrique.

Le 18 septembre 2018, à la veille de l'IAA 2018, une conférence de presse mondiale a été organisée par BFDA à l'IAA. M. Gong Yueqiong, président de Foton Motor Group, M. Martin Daum, membre du conseil d'administration de Daimler AG. et responsable de la division Camions et bus de Daimler, ainsi que M. Hubertus Troska, membre du conseil d'administration de Daimler AG. et PDG de Daimler en Chine élargie, ont participé à la conférence.

7 années, 540 000 ventes cumulées de véhicules à l'échelle mondiale

Depuis la création de BFDA en 2012, les normes de fabrication de Foton Motor, ses expériences opérationnelles locales, et ses avantages de marché ont été efficacement intégrés, tout en collaborant avec les avantages technologiques et de direction de Daimler. BFDA exerce ses activités sous la marque FOTON « AUMAN », qui a bouleversé le mode de coentreprise consistant à introduire des modèles de véhicules étrangers arrivés à maturité pour la production de FEO de coentreprises traditionnelles sino-étrangères, et qui a lancé le nouveau mode de coopération en coentreprise sino-étrangère. Dans le même temps, Foton Motor détient les droits d'utilisation et de propriété des actifs incorporels des camions de poids moyens et lourds « Auman », notamment les technologies exclusives, les brevets et les marques sur les marchés étrangers. Daimler fournit des technologies, des services de support d'experts ainsi qu'un système d'exploitation pour camions (TOS, Truck Operating System) afin d'aider la coentreprise à promouvoir la qualité des produits, à améliorer les systèmes des fournisseurs, et à aider la R&D autour des nouveaux produits. Foton Motor fournit la marque, les systèmes de fabrication ainsi que son expérience opérationnelle sur le marché. À partir des réseaux de Foton Motor, les deux entreprises se développeront davantage en Chine et sur le marché mondial.

Dans le cadre d'un développement conjoint de 7 ans, BFDA enregistrait en août 2018 un volume de vente cumulé de 540 000 sur le marché mondial.

Faire face à la concurrence grâce à des avantages complémentaires

Le marché des camions commerciaux à travers le monde est en phase de modernisation. « La concurrence future est clairement celle des solutions destinées à l'ensemble de la chaîne de valeur, y compris les solutions de gestion des flottes, la mise en correspondance technologique et la stratégie de commercialisation intégrale », a déclaré le président de Foton Motor Group, Gong Yueqiong. « Daimler détient des technologies et un contrôle qualité sophistiqués, tandis que Foton Motor possède des systèmes de fabrication leaders ainsi qu'une expérience opérationnelle sur les marchés matures, des renseignements, et un déploiement stratégique sur les marchés. Les deux parties ont conclu une entente tacite et un consensus en matière de coopération. C'est donc sur cette base qu'une concurrence accrue peut davantage concrétiser les avantages complémentaires des deux parties. »

Concernant la stratégie de développement en coentreprise, M. Hubertus Troska a expliqué que Daimler lancerait des produits et technologies avancés via BFDA, et améliorerait la coopération avec Foton Motor à l'avenir. S'agissant de la coopération future des deux parties, Martin Daum a affirmé que le statut de coopération entre Daimler et Foton ne serait pas modifié. « BFDA améliorera la coopération via les avantages complémentaires des deux entreprises, et lancera un poids lourd stratégique à l'avenir », a ajouté M. Gong Yueqiong.

Suite à la coopération entre Foton Motor et Daimler AG, il sera possible d'appliquer plusieurs technologies, notamment l'interconnexion intelligente, la conduite autonome, et les véhicules à énergies nouvelles, à de futurs projets de coopération. Grâce aux avantages des deux entreprises en matière de technologie, de fabrication et de marché, Daimler se développera davantage sur le marché des véhicules commerciaux en Chine. En outre, Foton Motor consolidera davantage sa position de leader sur le marché des véhicules commerciaux en Chine. Dans le même temps, Foton Motor dupliquera et développera les produits et technologies leaders sur les marchés internationaux, réalisant ainsi un bon en avant dans le développement du secteur mondial des véhicules commerciaux.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/748022/Foton_Motor_IAA_2018.jpg