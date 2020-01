Exposition itinérante de la 3ème CIIE en France

Le ministère chinois du commerce coopère étroitement avec son homologue français pour promouvoir la compréhension commune des dirigeants des deux pays et stimuler la coopération économique et commerciale bilatérale en vue d'atteindre un nouveau sommet, a déclaré Wang Bingnan, Vice-ministre chinois du commerce. Il s'agit d'une initiative importante pour le gouvernement chinois pour faire en sorte que la CIIE soutienne fermement la libéralisation du commerce et la mondialisation économique et ouvre activement le marché chinois au monde. La CIIE est devenue pour les entreprises mondiales un « canal rapide » pour entrer sur le marché chinois. M. Bingnan a exprimé l'espoir que davantage d'entreprises françaises assistent à la troisième CIIE afin de faire découvrir au marché chinois leurs produits, technologies et services de qualité, afin de partager les opportunités de développement économique offertes par la Chine et dans le but de donner un nouvel élan au partenariat stratégique global entre les deux pays.