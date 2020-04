Extell Development Company anuncia o incentivo de preços do One Manhattan Square

"A velocidade das vendas no One Manhattan Square tem se mantido consistentemente sólida, porém, devido à incerteza dos tempos atuais, sentimos que há oportunidade para retomar o mercado com descontos nos preços de novos negócios", disse Gary Barnett, fundador e presidente da Extell Development Company. "Apesar de já estarmos adaptados a vender nossas residências através da experiência de vendas virtuais, reconhecemos que é também importante incentivar os compradores com este programa. Em combinação com as baixas taxas de juros e a redução de impostos no período de 20 anos, acreditamos que essa seja uma oferta muito atraente."

Introduzindo a nova era de sofisticação do Lower East Side, o One Manhattan Square apresenta o projeto de arquitetura da Adamson Associates Architects, complementado pelo interior personalizado do Meyer Davis Studio. Todas as residências, com um até três dormitórios, são posicionadas de forma a maximizar a vista panorâmica da linha do horizonte. O edifício também oferece 9.200 m2 de todos os tipos possíveis de conveniências em áreas internas e externas, assim como vistas deslumbrantes de 360 graus da Cidade de Nova York.

"Muitos moradores residem no edifício desde sua inauguração no ano passado e estão extremamente felizes com o produto, as conveniências e o estilo de vida", acrescentou Barnett. "O incentivo dos preços cria uma oportunidade única para os compradores que desejam realizar um investimento imobiliário antes da recuperação do mercado em geral".

Empenhando-se para adaptar-se ao cenário novo do mercado imobiliário, The Extell Marketing Team, a empresa exclusiva de marketing e vendas do One Manhattan Square, está totalmente equipada e à disposição para ajustar-se aos agendamentos de vendas virtuais. A equipe de vendas proporciona aos compradores potenciais uma visão virtual da área interna do edifício com tours das residências, vistas, acabamentos, plantas e conveniências. O novo desconto nos preços é por tempo limitado e válido apenas a novos contratos fechados após 1º de maio de 2020.

Para obter mais informações ou para agendar um horário, envie um e-mail para um representante de vendas em [email protected] ou ligue para 212.252.1560.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/1162512/Extell_Development_Company.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1162619/One_Manhattan_Square_Hero.jpg

FONTE Extell Development Company

