Extienden hasta el 29 de febrero de 2020 el plazo de inscripción para el Programa de Indemnización Independiente para Víctimas Sobrevivientes de Abuso Sexual de Menores por Sacerdotes

LOS ÁNGELES, 31 de enero de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Programa de Indemnización Independiente ("ICP" por sus siglas en inglés) para Víctimas Sobrevivientes del Abuso Sexual de Menores por Sacerdotes de las diócesis participantes de California ha anunciado que el plazo de inscripción se ha extendido al 29 de febrero de 2020.

El 21 de enero, los administradores Kenneth Feinberg y Camille Biros informaron al Comité de Supervisión Independiente ("IOC" por sus siglas en inglés) que 427 personas ya se habían presentado al ICP, y que diariamente había más inscripciones. "En la semana pasada, hemos visto un mayor interés en el ICP y muchas más víctimas se están presentando, y hemos escuchado las solicitudes por más tiempo. Con placer damos a los sobrevivientes un mes adicional para inscribir nuevas acusaciones de abuso por un sacerdote de una de las diócesis participantes de California, de manera que tantas personas como sea posible tengan la oportunidad de participar", dijo Biros. Las diócesis de Fresno, Orange, Sacramento, San Bernardino, San Diego y la Arquidiócesis de Los Ángeles están participando en el ICP.

El Comité de Supervisión Independiente, integrado por el ex gobernador Gray Davis, el ex secretario de Defensa Leon Panetta y la líder empresarial y ex administradora de la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa María Contreras-Sweet, apoyan plenamente esta extensión para asegurar que las víctimas sobrevivientes tengan tiempo suficiente para inscribir sus reclamaciones en este programa independiente y confidencial.

Las víctimas sobrevivientes ahora tendrán hasta el 29 de febrero para inscribirse en línea en www.californiadiocesesicp.com con el fin de que su reclamo sea considerado. La inscripción es el primer paso para que el ICP considere las denuncias de abuso recién reportadas. Una vez inscritos, los reclamantes que los Administradores determinen que pueden ser elegibles tendrán hasta el 31 de marzo para presentar un formulario de reclamación. Los Administradores del ICP Feinberg y Biros determinan independientemente todos los montos de indemnización y generalmente hacen ofertas para alcanzar un acuerdo en un lapso de 90 a 120 días después de recibir una reclamación completa.

Antecedentes

El Programa de Indemnización Independiente ("ICP") para Víctimas Sobrevivientes del Abuso Sexual de Menores por Sacerdotes en California se creó en septiembre de 2019. El objetivo del ICP es dar a las víctimas sobrevivientes de abuso sexual de menores por un sacerdote diocesano la oportunidad de buscar indemnización de las diócesis participantes de Fresno, Orange, Sacramento, San Bernardino, San Diego y la Arquidiócesis de Los Ángeles. Juntas, las diócesis participantes están compuestas por más de 10 millones de católicos, alrededor del 80 por ciento de la población católica en el estado de California.

El programa es independiente del control de la Iglesia y está abierto a cualquiera que haya sido víctima de abuso sexual siendo menor por un sacerdote de una diócesis participante, independientemente de cuándo pudo haber ocurrido dicho abuso. Los Administradores del ICP Feinberg y Biros, administradores reconocidos nacionalmente, tienen total autonomía para evaluar la elegibilidad de los reclamos individuales y determinar la cantidad de la compensación. Las seis diócesis participantes han prometido pagar cualquier suma que Feinberg y Biros determinen apropiada en cada caso.

El ICP y el IOC están exhortando a las víctimas sobrevivientes a inscribirse para participar en el programa antes del fin del plazo, el 29 de febrero de 2020 . Una vez inscritos, los que se determine que pueden ser elegibles tendrán hasta el 31 de marzo de 2020 para presentar su reclamo. Todas las nuevas quejas de abuso recibidas a través de este Programa deben ser reportadas por las Diócesis y por el Demandante a la agencia de la ley apropiada. Para más información y para inscribirse para presentar un reclamo, visite: www.californiadiocesesicp.com.

