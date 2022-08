EXTRAITS DE LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE L'ALZHEIMER'S ASSOCIATION 2022

SAN DIEGO, 5 août 2022 /PRNewswire/ -- De nouvelles études présentées lors de la conférence internationale de l'Alzheimer's Association® (AAIC®) 2022 a mis en avant l'étendue des recherches réalisées autour de la maladie d'Alzheimer et la démence, notamment celles centrées sur la biologie fondamentale du vieillissement et du cerveau, les facteurs de risque et les stratégies de prévention, ainsi que les soins et le bien-être des personnes souffrant de la maladie.

L'AAIC est le principal forum annuel de présentation et de discussion à propos des dernières recherches sur la maladie d'Alzheimer et les démences. Cette année, la conférence hybride a eu lieu à la fois en ligne et sur site à San Diego et a attiré plus de 9 500 participants et plus de 4 000 présentations scientifiques.

« Grâce à des investissements record en recherche publique et privée, nous connaissons une période passionnante en ce qui a trait à la recherche sur la maladie d'Alzheimer et la démence, a déclaré Heather M. Snyder, Ph. D. , vice-présidente des relations médicales et scientifiques de l'Alzheimer's Association. Les chercheurs approfondissent notre compréhension de la maladie en explorant les biomarqueurs, en découvrant des façons potentielles de réduire les risques et en travaillant pour faire passer les traitements et les outils de diagnostic prometteurs au stade des essais cliniques. L'Alzheimer's Association mène la lutte contre la maladie par le financement, l'organisation de conférences, la publication, l'établissement de partenariats, la défense des intérêts et les services. »

Avancés dans les traitements et résultats des essais cliniques

L'Alzheimer's Association a présenté les résultats de divers essais cliniques à l'AAIC 2022. Pour un monde où personne ne souffre de la maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de démence, comme le veut l'Association, il est essentiel d'encourager et de soutenir un pipeline thérapeutique diversifié. Voici deux exemples :

L'étude EXERT est la plus longue étude de phase 3 jamais menée sur les effets de l'activité physique sur les personnes âgées ayant un trouble léger de la cognition (TLC). Les résultats, révélés pour la première fois à l'AAIC 2022, sont particulièrement remarquables, puisque l'essai a été mené pendant la pandémie de COVID-19 : 80 % des participants ont terminé l'étude en respectant leur programme d'exercices. Dans les groupes effectuant des exercices aérobiques et des étirements, les personnes atteintes d'un TLC n'ont manifesté aucun déclin cognitif après 12 mois. Dans un groupe comparatif composé d'autres adultes plus âgés atteints d'un TLC, les participants ont manifesté un déclin cognitif important sur 12 mois. Les résultats de l'étude EXERT suggèrent qu'une activité physique régulière, même à moyenne ou faible intensité, comme l'étirement, peut protéger les cellules du cerveau contre les dommages.

À l'AAIC 2022, T3D Therapeutics a rapporté les résultats provisoires positifs de son essai de phase 2 sur le T3D-959, un médicament visant à surmonter la résistance à l'insuline du cerveau et à rétablir la santé métabolique de celui-ci. Ces résultats préliminaires encourageants sont un signe positif, et les résultats définitifs sont attendus en 2023. À mesure que la compréhension des fondements biologiques de la maladie d'Alzheimer s'élargit, les capacités à faire progresser les approches nouvelles comme le T3D-959 s'élargiront elles aussi.

Lors de l'AAIC, l'Alzheimer's Association a annoncé le lancement du Alzheimer's Network for Treatment and Diagnostics (Réseau d'Alzheimer pour le traitement et le diagnostic, soit ALZ-NET), qui recueillera des données cliniques et des données sur l'innocuité à long terme auprès de patients traités dans des contextes cliniques réels par des thérapies contre la maladie d'Alzheimer approuvées par la FDA. ALZ-NET est le premier réseau développé spécifiquement pour les nouveaux traitements contre la maladie d'Alzheimer approuvés par la FDA recueillant, sur une longue période de temps, des preuves sur l'efficacité et les effets secondaires.

Les expériences de racisme associées à une mémoire déficiente et à un déclin cognitif accru

Les expériences de racisme structurel, interpersonnel et institutionnel sont associées à des scores de mémoire plus faibles et à une cognition plus faible chez les individus d'âge moyen et chez les personnes âgées, en particulier chez les membres de la communauté noire.

Dans une étude menée auprès de près de 1 000 adultes d'âge moyen vivant dans la collectivité (55 % de Latino-Américains ; 23 % de Noirs ; 19 % de Blancs), l'exposition au racisme interpersonnel et institutionnel était associée à des scores de mémoire plus faibles, et ces associations étaient attribuables aux Noirs. Les expériences de racisme structurel étaient associées à une mémoire épisodique plus faible chez tous les groupes raciaux et ethniques inclus dans l'étude.

· Dans une étude menée auprès de 445 Asiatiques, Noirs, Latino-Américains, Blancs et individus multiraciaux âgés de 90 ans et plus, les personnes qui ont été victimes de multiples discriminations tout au long de leur vie avaient une mémoire à long terme plus faible à la fin de leur vie que celles qui ont connu peu ou pas de discrimination.

Les antécédents de troubles hypertensifs pendant la grossesse liés à un risque accru de démence

Il a été établi que les troubles hypertensifs de la grossesse (HDP), qui résultent d'hypertensions artérielles comme l'hypertension chronique/gestationnelle et la prééclampsie, augmentent les risques de maladies cardiaques plus tard dans la vie, mais avant aujourd'hui, peu de recherches ont établi de liens entre ces troubles et la cognition. Selon plusieurs études présentées à l'AAIC 2022, les occurrences d'hypertension artérielle pendant la grossesse conduiraient à un risque accru de démence vasculaire et de vieillissement cérébral accéléré,

Les femmes qui ont souffert de HDP étaient plus susceptibles de développer une démence vasculaire (un déclin des capacités de réflexion causé par des conditions qui bloquent ou réduisent le flux sanguin vers le cerveau) plus tard dans la vie, comparativement aux femmes n'ont pas souffert d'hypertension pendant leur grossesse.

Les HDP, en particulier l'hypertension artérielle pendant la grossesse, ont été associés à la pathologie de la substance blanche, un prédicteur du déclin cognitif accéléré, 15 ans après la grossesse.

Les femmes atteintes de prééclampsie sévère présentaient des taux significativement plus élevés de bêta-amyloïde, un changement cérébral lié à la maladie d'Alzheimer, dans le sang, comparativement à celles qui n'ont pas souffert d'hypertensions pendant leur grossesse.

La perte persistante de l'odorat en raison de la COVID-19 est étroitement liée à l'apparition de problèmes cognitifs de longue durée, et l'hospitalisation en soins intensifs peut doubler le risque de démence chez les adultes âgés

De nouvelles connaissances sur les facteurs susceptibles de prévoir, d'augmenter ou de protéger contre l'impact de la COVID-19 et de la pandémie sur la mémoire et les capacités de réflexion ont été révélées par de multiples études présentées aujourd'hui lors de l'AAIC 2022. Un groupe de chercheurs argentin a découvert que la perte persistante de l'odorat pourrait être un meilleur prédicteur de la déficience cognitive et fonctionnelle à long terme que la sévérité initiale de la COVID-19. Au sein d'une grande population étudiée, dont les participants provenaient de neuf pays d'Amérique latine, le fait de vivre un changement de vie positif pendant la pandémie, comme passer plus de temps de qualité avec ses amis et sa famille, a réduit l'impact négatif de la pandémie sur la mémoire et les capacités de réflexion. Enfin, selon le Rush Alzheimer's Disease Center de Chicago, une hospitalisation en unité de soins intensifs serait associée à un risque deux fois plus élevé de démence chez les personnes âgées. Ces résultats pourraient être significatifs étant donné l'envolée du nombre d'hospitalisations en soins intensifs pendant la pandémie de COVID-19.

Les aliments hautement transformés peuvent accélérer le déclin cognitif

Une étude présentée à l'AAIC 2022 révèle que les personnes qui consomment de grandes quantités d'aliments hautement transformés connaissent un déclin cognitif accéléré. Les chercheurs ont étudié 10 775 personnes pendant huit ans et ont constaté qu'une consommation élevée (plus de 20 % de l'apport quotidien) d'aliments hautement transformés a conduit à un déclin 28 % plus rapide des scores cognitifs globaux, y compris les scores liés à la mémoire, la fluidité verbale et la fonction exécutive. Les aliments hautement transformés font l'objet d'un grand nombre de processus industriels et contiennent de grandes quantités de matières grasses, de sucre, de sel, de saveurs et couleurs artificielles, de stabilisants et de conservateurs. Voici quelques exemples d'aliments hautement transformés : les boissons gazeuses, les céréales du petit déjeuner, le pain blanc, les chips de pommes de terre et les aliments congelés malsains.

Une situation socioéconomique plus faible au cours de l'enfance et de faibles salaires constants sont liés au risque de démence et à une diminution plus rapide de la mémoire

Le statut socioéconomique (qui reflète à la fois les mesures sociales et économiques de l'expérience de travail d'une personne et les mesures de l'accès économique aux ressources et de la situation sociale d'une personne ou d'une famille) a été lié à la santé et au bien-être physiques et psychologiques. Une privation socioéconomique, qui peut comprendre des désavantages liés au quartier et de faibles salaires persistants, est associée à un risque de démence plus élevé, à une performance cognitive plus faible et à un déclin plus rapide de la mémoire selon plusieurs études.

Les personnes qui souffrent d'une privation socioéconomique élevée (mesurée à l'aide du revenu ou de la richesse, des taux de chômage, de la possession d'une voiture ou d'une maison et du surpeuplement du ménage) sont beaucoup plus susceptibles de souffrir de démence que les personnes ayant un meilleur statut socioéconomique, même lorsque ces dernières présentent un risque génétique élevé.

On a établi un lien entre des ressources de quartier de moindre qualité et la difficulté de payer les besoins de base à des résultats inférieurs aux tests cognitifs chez les membres des communautés noires et latino-américaines.

Comparativement aux travailleurs qui gagnent des salaires plus élevés, les travailleurs à faible revenu ont connu une baisse de la mémoire beaucoup plus rapide lorsqu'ils étaient plus âgés.

Le statut socioéconomique plus élevé des parents était associé à une résilience accrue aux effets négatifs du marqueur pTau 181 de la maladie d'Alzheimer, à une meilleure fonction exécutive de base et à un déclin cognitif plus lent chez les personnes plus âgées.

