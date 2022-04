ExxonMobil apresenta o Novo Exceed S, resina de polietileno de alto desempenho, para que os convertedores repensem o design de filme flexível com estruturas mais simples

O design moderno do filme retrata uma trajetória de crescente complexidade e balanço entre desempenho e processabilidade, aceito para garantir embalagens duráveis e alta satisfação do cliente. Blendas de resinas multicomponentes em filmes coextrudados e laminados com altas contagens de camadas são comumente encontradas no mercado. Cada etapa da produção e da conversão de filmes impressos em embalagens duráveis está sujeita a ineficiência induzida pela complexidade, geração de resíduos e erros humanos. E se sua resina pudesse ajudar a simplificar tudo isso?

"As resinas de PE de alto desempenho Exceed™ S oferecem simplicidade sem exigir concessões", afirmou o gerente de Marketing do Exceed™ S da ExxonMobil, Tom Miller. "Agora, os convertedores podem obter alto desempenho com fácil processamento, rigidez e resistência mecânica com menos matérias blendados e soluções que podem simplificar as operações e melhorar a durabilidade da embalagem. Trata-se de uma plataforma de grades de polietileno de desempenho projetada para fazer muito, de forma simples".

Convertedores que qurem inovar podem redefinir o design dos filmes…

Utilizando camadas funcionais de Exceed™ S para maximizar o desempenho.

Aproveitando o desempenho aprimorado para ajudar a viabilizar soluções com benefícios de sustentabilidade.

Reduzindo a necessidade de adicionar PEAD para rigidez ou PEBD para facilitar o processamento.

Criação de filmes mais planos e menos estiráveis para aumentar a eficiência da linha de impressão e embalagem.

Oferecendo embalagens flexíveis mais duráveis, contribuindo para a satisfação do consumidor e ajudando a reduzir o desperdício de alimentos.

Os três primeiros grades disponíveis comercialmente foram projetadas para garantir baixa pressão do fundido e alta produtividade em linhas de filme balão. Os benefícios combinados das resinas Exceed™ S permitem a criação de uma ampla gama de aplicações de embalagens e filmes. (Consulte a Figura 1 para obter informações sobre grades)

A sacaria industrial de grande formato usada na indústria e na agricultura, juntamente com silo bolsas para a agricultura, beneficia-se de uma maior resistência a perfuração, impacto e rasgo. A combinação da resina de baixa pressão do fundido e alta produtividade de extrusão pode ajudar a aumentar a capacidade de produção do convertedor.

de grande formato usada na indústria e na agricultura, juntamente com silo bolsas para a agricultura, beneficia-se de uma maior resistência a perfuração, impacto e rasgo. A combinação da resina de baixa pressão do fundido e alta produtividade de extrusão pode ajudar a aumentar a capacidade de produção do convertedor. Na embalagem primária , os filmes coextrudados não laminados usados em pouchs e embalagens para líquidos, alimentos ou outras mercadorias podem se beneficiar de maior resistência e são menos propensos a rompimento quando transportados ou descartados. Os filmes de parede múltipla usados em embalagens bag-in-box preenchidas a quente apresentam resistência excepcional ao bloqueio induzido pelo calor e ao flex crack.

, os filmes coextrudados não laminados usados em pouchs e embalagens para líquidos, alimentos ou outras mercadorias podem se beneficiar de maior resistência e são menos propensos a rompimento quando transportados ou descartados. Os filmes de parede múltipla usados em apresentam resistência excepcional ao bloqueio induzido pelo calor e ao flex crack. Os laminados PE//PE com maior rigidez, resistência e sobrevivência à queda da embalagem ajudam a facilitar tamanhos de pouchs maiores e acomodar conteúdos mais agressivos, ajudando a expandir o uso no mercado de embalagens recicláveis mecanicamente.*

Nesses tipos de aplicações, as excelentes propriedades mecânicas das resinas Exceed™ S podem ser usadas para ampliar o desempenho do filme, manter o desempenho comparável em espessuras mais finas, gerar produtos monomateriais mais duráveis ou incorporar altas porcentagens de conteúdo reciclado. Fornecer essas soluções é o foco da abordagem em quatro frentes da ExxonMobil de usar polímeros de alto desempenho para ajudar a facilitar soluções com benefícios de sustentabilidade. (Consulte a Figura 2 para obter mais informações).

"A ExxonMobil está na vanguarda da inovação em polietileno há quase trinta anos. A nova plataforma Exceed™ S incorpora nosso desenvolvimento de produtos e processos mais avançado, alimentados por parcerias longas e duradouras com nossos clientes", declarou o vice-presidente de Polietileno da ExxonMobil, David Hergenrether.

"As oportunidades de inovação que o polietileno de alto desempenho Exceed™ S oferece já resultaram em colaborações bem-sucedidas com mais de 75 clientes em todo o mundo, trabalhando em mais de 100 aplicações diferentes. Estamos ansiosos para colaborar com nossos clientes em novas oportunidades para aprimorar seus produtos".

Para saber mais sobre como as soluções Exceed™ S da ExxonMobil podem ajudar os convertedores a redefinir e simplificar o design do filme, acesse: https://www.exxonmobilchemical.com/en/products/pe

FONTE Exxon Mobil Corporation

