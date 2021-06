EY annonce que Glenn Gonzales et Vishal Hiremath de Jet It sont les finalistes du prix Entrepreneur Of The Year® 2021 Southeast

Entrepreneur Of The Year est l'un des plus importants programmes de récompenses pour les entrepreneurs et les dirigeants d'entreprises à forte croissance. Les candidats sont évalués selon six critères : le leadership entrepreneurial, la gestion des talents, le degré de difficulté, les performances financières, l'impact sociétal et la création d'une entreprise fondée sur des valeurs, ainsi que l'originalité, l'innovation et les projets d'avenir. Depuis son lancement, le programme s'est étendu pour récompenser les chefs d'entreprise dans plus de 145 villes dans plus de 60 pays à travers le monde.

« Une reconnaissance extraordinaire pour l'ensemble des équipes de Jet It et Jet Club ! Vishal Hiremath et moi-même sommes très fiers des réalisations sans fin que chaque membre de l'équipe a pu accomplir », déclare M. Gonzales.

Les lauréats des prix régionaux peuvent être pris en considération pour les prix nationaux de l'Entrepreneur de l'année, qui seront annoncés en novembre 2021 lors du Strategic Growth Forum® , l'un des plus prestigieux rassemblements nationaux d'entreprises à forte croissance et leaders du marché. Le lauréat du prix national Entrepreneur Of The Year passera ensuite à la compétition pour le prix EY World Entrepreneur Of The Year™ en juin 2022.

À propos de Jet It

Jet it utilise un modèle hybride de propriété fractionnée basé sur les jours - et non les heures - ce qui donne aux propriétaires la liberté d'utiliser la flotte librement et Jet It peut personnaliser votre journée comme bon vous semble. Un propriétaire de Jet It, basé à Chicago dans l'Illinois, a pris un client à Savannah en Géorgie, s'est rendu à une réunion à Atlanta en Géorgie, s'est arrêté à Hilton Head en Caroline du Sud pour manger des fruits de mer frais, puis est rentré à Chicago, le tout en une journée. Ce voyage aurait été impossible avec des voyages commerciaux, incroyablement coûteux à affréter, et aurait eu une incidence pour un individu utilisant un programme de carte jet. Il s'agit d'un exemple parmi d'autres de la manière dont les propriétaires de Jet It utilisent leur jet pour accroître la productivité et la valeur de leur entreprise. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site https://www.gojetit.com/

À propos de JetClub

JetClub est une société d'aviation d'affaires innovante dont le modèle d'utilisation des jets privés combine les jets les plus récents avec une économie de partage pour offrir aux membres une solution abordable, privée, rapide et intelligente. Les clients membres bénéficient de la souplesse et de la commodité de posséder un jet d'affaires sans avoir à subir les tracas traditionnels de l'administration, des opérations et des dépenses. JetClub dispose d'une équipe dédiée aux opérations aériennes qui s'occupe de la formation des pilotes, de la maintenance, de la logistique et des opérations internationales. Une équipe de conciergerie de classe mondiale gère tous les détails du voyage et fournit le meilleur service et assistance de sa catégorie. JetClub est cofondé par Vishal Hiremath et Glenn Gonzales pour les régions Asie, Europe et Amérique du Sud. Pour plus d'informations, veuillez visiter le site http://www.jetclubgroup.com .

