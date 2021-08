EY ogłasza, że Glenn Gonzales i Vishal Hiremath z Jet It zostali laureatami nagrody Entrepreneur Of The Year® 2021 w regionie południowo-wschodnim

Hiremath dodał: „Na drodze do naszego celu, jakim jest zmiana sposobu podróżowania po świecie, będzie jeszcze wiele problemów do rozwiązania, wyzwań do pokonania i pracy do późnych godzin. Glenn i ja nie moglibyśmy być bardziej dumni z tego, że możemy kierować tym niesamowitym zespołem profesjonalistów, którzy uosabiają wartości Jet It i JetClub".

Od 35 lat EY US wyróżnia przedsiębiorców, których ambicja, odwaga i pomysłowość przekładają się na sukces ich firm, zmieniają oblicze branży i pozytywnie wpływa na społeczności. Glenn Gonzales i Vishal Hiremath staną się dożywotnimi członkami szacownej, wielobranżowej społeczności laureatów nagrody z wyłącznym, stałym dostępem do doświadczenia, wiedzy i mądrości kolegów absolwentów i innych członków ekosystemu w ponad 60 krajach - wszystko to ze wsparciem bogatych zasobów EY.

Jako laureaci nagrody Southeast, Glenn Gonzales i Vishal Hiremath mogą teraz ubiegać się o nagrodę krajową Entrepreneur Of The Year 2021. Zwycięzcy nagród w kilku kategoriach krajowych, jak również zwycięzca Ogólnokrajowej Nagrody dla Przedsiębiorcy Roku, zostaną ogłoszeni 13 listopada podczas Strategic Growth Forum®, jednego z najbardziej prestiżowych krajowych wydarzeń zrzeszających szybko rozwijające się firmy wiodące na rynku.

Entrepreneur Of The Year® jest najbardziej prestiżowym programem nagród biznesowych na świecie, który wyróżnia przedsiębiorców w regionalnych i krajowych programach nagród w ponad 145 miastach w ponad 60 krajach.

Jet It wykorzystuje hybrydowy model własności ułamkowej oparty na dniach, a nie godzinach, co zapewnia właścicielom swobodę korzystania z floty przy niezrównanej wartości w sektorze odrzutowców prywatnych. Jet It może dostosować twój dzień do twoich potrzeb. Więcej informacji można uzyskać na stronie https://www.gojetit.com/ .

JetClub to innowacyjna firma z branży lotnictwa biznesowego, której model korzystania z prywatnych odrzutowców łączy najnowsze samoloty odrzutowe z ekonomią wspólnego korzystania, aby zapewnić członkom przystępne cenowo, prywatne, szybkie i inteligentne rozwiązanie. Światowej klasy zespół concierge zarządza wszystkimi elementami podróży i zapewnia najlepszą w swojej klasie obsługę i wsparcie podczas podróży.

