EY-Parthenon nomme Jeff Wray nouveau responsable mondial

Le conseil en stratégie a enregistré une croissance de 19,6 % de son chiffre d'affaires au cours de l'exercice 21, en aidant ses clients à transformer leurs activités avec succès

John van Rossen est nommé co-responsable mondial et se concentre sur l'exécution de la stratégie EY-Parthenon, dans le cadre d'EY NextWave

Des nominations pour stimuler l'ambition du conseil en stratégie avec des investissements importants prévus dans les capacités ESG, le numérique, la technologie et l'exécution de la stratégie

LONDRES, 12 novembre 2021 /PRNewswire/ -- EY-Parthenon a annoncé aujourd'hui la nomination de Jeff Wray au poste de responsable mondial, avec pour mission de diriger l'agenda du marché mondial du cabinet de conseil en stratégie pour l'exercice 22 et au-delà.

Jeff apporte à ce rôle une solide expérience dans le conseil en stratégie, avec une profonde expérience en tant que conseiller de confiance des cadres. Il a rejoint EY-Parthenon après avoir quitté le Boston Consulting Group en 2014 et a précédemment occupé le poste de responsable des industries de la consommation mondiale d'EY Strategy and Transactions (et le poste de responsable de la stratégie d'entreprise et de croissance pour les Amériques). Jeff succède à Mitch Berlin, qui prend ses fonctions de vice-président d'EY Americas Strategy and Transactions.

EY-Parthenon est la cinquième plus grande organisation de conseil en stratégie au monde en termes de revenus, avec plus de 7 000 professionnels et 750 partenaires des sociétés membres d'EY à travers le monde. Le cabinet de conseil en stratégie a enregistré une croissance de 19,6 % de son chiffre d'affaires au cours de l'exercice 21, en aidant des clients du monde entier à répondre à la pandémie et à redéfinir leurs stratégies pour l'avenir.

EY-Parthenon a également annoncé la nomination de John van Rossen au poste de co-responsable mondial, dont l'objectif opérationnel est de permettre au cabinet de conseil de réaliser ses ambitions à l'échelle mondiale. John était récemment responsable de la stratégie et des transactions de la région EY WEM (Belgique, Pays-Bas, France, Luxembourg et Maghreb).

Ces deux nominations interviennent dans un contexte d'investissements importants et d'acquisitions stratégiques dans le monde entier. EY Parthenon a récemment acquis CMA Strategy Consulting, renforçant ainsi ses capacités sur le marché convergent et à croissance rapide de l'infrastructure numérique.

EY continuera à développer le conseil en stratégie par le biais d'EY-Parthenon et les services de durabilité, et à investir pour que les clients bénéficient d'une technologie de pointe, le tout soutenu par des acquisitions stratégiques continues et l'écosystème EY d'alliances de classe mondiale.

D'autres investissements importants d'EY-Parthenon seront également réalisés par le biais de plans de recrutement ambitieux à l'échelle mondiale et de promotion de l'image de marque par le biais d'une campagne mondiale de « Stratégie du monde réel » sur tous les principaux marchés.

Andrea Guerzoni, vice-président mondial d'EY - Stratégie et Transactions, déclare :

« Ces nominations renforceront l'équipe de direction mondiale d'EY-Parthenon et contribueront à renforcer la dynamique du marché grâce à des opérations de classe mondiale. EY-Parthenon a des plans de croissance ambitieux soutenus par des investissements continus dans le monde entier, l'entreprise cherchant à attirer et à développer des talents plus performants. Les plans d'investissement dans les aspects clés de l'entreprise sont en bonne voie, y compris dans nos capacités ESG pour conseiller stratégiquement les PDG sur ce qui est en train de devenir la question critique à l'ordre du jour des conseils d'administration.

« Jeff et John conduiront ces plans et aideront à réaliser notre objectif de trouver de meilleures réponses concrètes aux questions stratégiques les plus difficiles de nos clients, en tirant parti de toute l'expertise fonctionnelle et de la force de transformation d'EY. »

Jeff Wray, responsable mondial d'EY-Parthenon, déclare :

« Je suis très enthousiaste à l'idée de m'appuyer sur la position extrêmement solide d'EY-Parthenon et de mener l'entreprise vers le prochain niveau de croissance. Les équipes d'EY-Parthenon se concentreront sur les problèmes concrets, les opportunités et les défis auxquels sont confrontés les PDG. Qu'il s'agisse de passer de la stratégie à la transformation ou d'utiliser une transaction pour transformer fondamentalement une entreprise, EY-Parthenon dispose des capacités stratégiques, commerciales et opérationnelles combinées à une portée mondiale pour aider les clients à se remodeler et à se réinventer pour un avenir meilleur. »

