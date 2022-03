Eyeflow.ai agora faz parte do Programa Intensivo Global de Aceleração de Startups da Newchip

Uma plataforma no code e fácil de usar para análise de vídeo e soluções de IA selecionada entre as principais startups para o Programa de Aceleração online da Newchip

SÃO PAULO, 23 de março de 2022 /PRNewswire/ -- EyeFlow.ai é uma plataforma completa para o desenvolvimento e hospedagem de aplicativos de video analytics e inteligência artificial, orientada a ser fácil de aprender, prática de usar e totalmente extensível que foi aceita no renomado programa de aceleração global da Newchip. projetado para fornecer todas as habilidades e ferramentas que os fundadores precisam para financiar, construir e escalar rapidamente suas empresas. As coortes de aceleradoras passadas tiveram uma média superior a 17,5 vezes o valor médio do financiamento. A aceleradora é totalmente digital, ajudou mais de 1.500 fundadores de mais de 50 países e 250 cidades a levantar mais de US$ 450 milhões em financiamento com uma carteira estimada em mais de US$ 9 bilhões.

"A Newchip avalia um número diversificado de empresas em todos os setores de todo o mundo, selecionando uma pequena porcentagem para se juntar à nossa aceleradora", diz Armando Vera Carvajal, vice-presidente de produto da Newchip. "Esse rigoroso processo seletivo nos torna um parceiro ideal para investidores que buscam start-ups promissoras. Empresas de tecnologia como EyeFlow.ai podem escalar rapidamente com financiamento e orientação adequados. Estamos animados para EyeFlow.ai e acreditamos que eles vão fazer sucesso com a Newchip.

A concepção de Eyeflow.ai surgiu em 2016 exatamente a partir dessa ideia. Uma plataforma para criar aplicativos de Visão computacional usando IA, que oferecia uma interface muito intuitiva e fácil de usar, permitindo que qualquer pessoa resolvesse seus problemas, construísse suas soluções, dentro de seu universo de trabalho/conhecimento, e tudo sem ter que estudar anos de programação em códigos arcanos.

"Sendo aceitos na Newchip Accelerator, estamos entusiasmados em nos conectar com investidores de todo o mundo interessados em nosso setor, diz Alex Sobral, CEO. Ter os recursos certos nos guiará a entregar Inteligência Artificial para que todos transformem seu ambiente de trabalho."

EyeFlow.ai uma plataforma sem código que permite a criação de aplicativos video analytics com base em exemplos/dados usando habilidades de aprendizagem profunda para criar valor para qualquer ambiente de negócios. Uma plataforma simples onde o usuário pode ser capaz de desenhar o que quiser, com entradas e fluxos de saídas, e focar em seus objetivos finais. A partir daí, alimenta o sistema com um conjunto de exemplos e a própria máquina se programa para a solução. Fundada pelo experiente empreendedor Alex Sobral, Engenheiro de IA e arquiteto de TI, a EyeFlow Platforms nasceu para democratizar a Inteligência Artificial. Para obter mais informações sobre o EyeFlow.ai visite www.eyeflow.ai

Sobre Newchip

Newchip é uma aceleradora de startups global online, liderada por uma equipe de classe mundial de empreendedores e investidores. Foi projetado para fornecer aos fundadores as ferramentas necessárias para financiar, construir e escalar rapidamente. Desde sua criação, em 2019, a aceleradora remota e sem capital permitiu que mais de 1.500 startups de mais de 50 países levantassem mais de US$ 450 milhões em financiamento com um portfólio estimado em US$ 9 bilhões. Possui três programas distintos de aceleradores de seis meses baseados no estágio da empresa: Pré-Semente, Semente e Série A. Sua vasta rede de investidores globais, parceiros estratégicos e mentores guia empresas desde a construção de equipes e desenvolvimento de protótipos até a garantia de investimentos em VC de alto perfil, parcerias corporativas e tudo no meio. Para saber mais, visite https://launch.newchip.com/.

