Ezoic erhält 33 Millionen Dollar an Wachstumsfinanzierung für den Ausbau einer Plattform für künstliche Intelligenz für digitale Verlage

CARLSBAD, Kalifornien, 7. August 2019 /PRNewswire/ -- Ezoic, die erste KI-basierte End-to-End-Plattform für digitale Inhaltsanbieter, gab heute bekannt, dass sie Investitionskapital in Höhe von 33 Millionen Dollar erhalten hat, um die Expansion ihrer innovativen Technologie zu beschleunigen. Die Investition kommt von Sageview Capital, einer Wachstumskapitalgesellschaft, die sich auf Investitionen in führende technologieorientierte Unternehmen konzentriert. Sie wird Ezoic helfen, die Fähigkeiten seiner intelligenten Technologieplattform, die für Online-Inhaltsanbieter und digitale Verlagsunternehmen entwickelt wurde, weiter auszubauen. Im Zuge dieser Investition wird Jeff Klemens, Partner von Sageview Capital, dem Vorstand von Ezoic beitreten.

Die Plattform von Ezoic war die erste End-to-End-Lösung für Verlage, die die Vorteile des maschinellen Lernens nutzte. Das Unternehmen wurde im Jahr 2011 gegründet und testete frühe Versionen der Plattform auf über 400 Websites im Besitz der Unternehmensgründer. Ezoic sicherte sich 2014 die Finanzierung von Balderton Capital und wurde 2015 einer der ersten Google Certified Publishing Partner.

Ezoic wurde kürzlich vom Certified Publishing Partner-Team mit dem Business Innovation Award von Google für seine Flaggschiff-Testanwendung ausgezeichnet. Sie ermöglichte es Tausenden von Inhaltsanbietern, Werbeplatzierungen und Layouts von Websites mit Hilfe von KI zu personalisieren. Ezoic erhielt außerdem branchenweite Anerkennung für seinen Ad Revenue Index, einen öffentlich transparenten Index globaler programmatischer Anzeigenpreise.

„Trotz des sich beschleunigenden technologischen Fortschritts sind digitale Verlage nach wie vor auf viele Legacy-Prozesse angewiesen, von Print bis hin zu frühem Online-Web-Publishing. Ezoic bietet den Verlagen die Möglichkeit, alle Möglichkeiten, die mit digitalen Inhalten verbunden sind, zu nutzen", sagte Dwayne Lafleur, Gründer und CEO von Ezoic. „Unsere Plattform hat es Tausenden von Web-Publishern ermöglicht, Personalisierung und Datenwissenschaft in ihre Websites zu integrieren. Die Vorteile dieses Ansatzes sind exponentiell und werden von vielen großen Marken und Unternehmen in der Welt des digitalen Publizierens noch nicht genutzt."

Ezoic steht derzeit sowohl großen Verlagsmarken als auch kleineren unabhängigen Verlagen zur Verfügung, um mit Hilfe von Datensteuerung Layouts und Anzeigenplatzierungen für ihre Besucher zu personalisieren. Jetzt führt Ezoic für Verlage neue Werkzeuge für Machine Learning ein, die es ihnen ermöglichen, ihre Websites sofort zu beschleunigen, die SEO ihrer Inhalte zu verbessern und leicht auf Informationen für den Ausbau ihres Geschäfts zuzugreifen.

„Das Feedback der Ezoic-Kunden, mit denen wir gesprochen haben, war überwältigend positiv, insbesondere durch den spürbaren ROI und die Umsatzsteigerung, die sie durch den Einsatz der Ezoic-Plattform erzielten", sagte Jeff Klemens, Partner bei Sageview Capital. „Sageview stellt Wachstumskapital für führende Unternehmen mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz und einer überzeugenden Marktchance bereit. Das starke Wachstum, die innovativen Produkte und die ehrgeizige Roadmap von Ezoic passen hervorragend zu unserem Portfolio, und wir freuen uns darauf, Dwayne und das Ezoic-Team bei der Beschleunigung des Geschäfts finanziell und operativ zu unterstützen."

Informationen zu Ezoic

Ezoic ist eine preisgekrönte End-to-End-Plattform für digitale Inhaltsanbieter und Website-Besitzer, die ihnen hilft, Umsatz, Traffic, SEO, Website-Geschwindigkeit, Infrastruktur und mehr zu verbessern. Ezoic ist zertifizierter Google Publishing Partner und Mitglied der Coalition for Better Ads. Ezoic beschäftigt rund 100 Mitarbeiter in Nordamerika, Kanada und Großbritannien mit Niederlassungen in Carlsbad, Kalifornien sowie in London und Newcastle Upontyne, Großbritannien. Bitte besuchen Sie auch: www.ezoic.com.

Informationen zu Sageview Capital

Sageview Capital ist eine private Investmentgesellschaft, die Wachstumskapital für führende technologieorientierte Unternehmen bereitstellt. Zu den Investitionen des Unternehmens gehören unter anderem 360insights, Aceable, Avalara, CallRail, Brandwatch, Demandbase, Elastic Path, MetricStream, Pantheon, NAM, Rapid RTC, Reflexis und Womply. Sageview wurde 2006 gegründet und wird von Ned Gilhuly und Scott Stuart, ehemaliger Partner von Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR) und Dean Nelson, ehemaliger Leiter von KKR Capstone, geführt. Das Unternehmen hat Niederlassungen in Greenwich, Connecticut und Palo Alto, Kalifornien. Für weitere Informationen besuchen Sie http://www.sageviewcapital.com.

