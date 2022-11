EZRA et LHH redéfinissent le coaching des cadres avec le lancement d'EZRAx

LHH, une unité commerciale mondiale du groupe Adecco et fournisseur de solutions de talents de premier plan, s'apprête à fournir ses services de coaching de cadres de manière virtuelle par le biais d'EZRAx

NEW YORK, 14 novembre 2022 /PRNewswire/ -- EZRA, l'un des principaux fournisseurs de coaching virtuel alimenté par la société LHH, a annoncé qu'il offrirait désormais tous les services de coaching pour cadres LHH par le biais de sa nouvelle plateforme de coaching pour cadres, EZRAx. Ce mouvement permet de mettre à l'échelle l'accès à un coaching de leadership individualisé de classe mondiale en temps réel.

Lancé en 2019 en tant qu'incubateur dans l'écosystème LHH, EZRA a été créé pour démocratiser le coaching au-delà de la C-suite. Après être passé de la prestation de seulement 12 sessions par mois à 15 000 au cours des trois années qui ont suivi sa création, le modèle d'EZRA basé sur les résultats alimentera désormais tout le coaching exécutif précédemment proposé par LHH grâce à son expérience de coaching exécutif moderne et de haut niveau pour les dirigeants qui naviguent dans le paysage en évolution rapide d'aujourd'hui.

« LHH est une entreprise de changement et pour aider à transformer les organisations à travers le monde, nous devons continuellement innover et faire évoluer nos offres de services. Dès le début, nous avons cru en la mission d'EZRA de démocratiser le coaching et depuis le lancement d'EZRA dans nos murs, il a été prouvé sans aucun doute que son modèle est l'avenir du coaching professionnel », a déclaré John Morgan, président de la transition de carrière et de la mobilité et du développement du leadership de LHH.

EZRAx, l'offre de coaching pour cadres d'EZRA, a des normes parmi les plus élevées de l'industrie pour les coachs opérant sur la plateforme, travaillant exclusivement avec ceux qui sont des coachs certifiés professionnels ICF (PCC), qui ont complété un minimum de 500 heures de coaching, qui détiennent 5 ans d'expérience en coaching pour cadres et 20 ans d'expérience dans l'industrie dans des rôles de cadres supérieurs et qui ont été testés sur le terrain dans l'écosystème de LHH. Le modèle de prestation hautement personnalisé, pratique et basé sur des mesures d'EZRAx aide déjà les organisations à stimuler la fidélité des employés de 77 %, les taux de rétention de 14 %, les taux de promotion de 11 % et l'amélioration globale des performances managériales de 58 %.

« Notre vision du succès consiste à former des leaders agiles, collaboratifs, empathiques et efficaces de la manière dont la main-d'œuvre d'aujourd'hui a besoin qu'ils le soient », a déclaré Nick Goldberg, cofondateur et PDG d'EZRA. « Les dirigeants d'aujourd'hui ont beaucoup de choses sur les épaules et sont responsables non seulement des résultats commerciaux, mais aussi du bien-être et des moyens de subsistance des personnes qu'ils emploient et des communautés dans lesquelles ils opèrent. La raison d'être d'EZRAx est de s'assurer que les dirigeants, ainsi que toutes les autres personnes qu'ils influencent au quotidien, puissent réellement s'épanouir. Nous savons que cela n'arrivera pas si les dirigeants continuent à suivre un vieux manuel et, grâce à notre travail avec LHH, nous libérons un plus grand potentiel en eux pour conduire les niveaux de changement que les gens recherchent dans la main-d'œuvre et au-delà. »

Pour une expérience sans faille, EZRAx permet aux utilisateurs :

des sessions de coaching illimitées qui peuvent durer jusqu'à 90 minutes ;

d'accéder à des rapports et à des tableaux de bord qui présentent les progrès réalisés à ce jour, sur la base de données ;

des réunions tripartites permettant de faire participer des parties prenantes et des managers tiers afin d'aligner les objectifs ;

entretiens avec les parties prenantes au cours desquels les coachs compilent les commentaires des pairs et des collègues afin de définir des parcours de développement pour les dirigeants.

Depuis 55 ans, le LHH est un pionnier du développement du leadership. Grâce à l'intégration renforcée avec EZRAx, LHH continuera à fournir une suite de solutions flexibles de développement du leadership (LD) qui soutiennent les leaders à travers les étapes clés de leur carrière. Avec la transition de tous les coachings individuels vers la plateforme virtuelle d'EZRAx, le portefeuille LD de LHH continuera à se structurer autour d'offres de nouvelle génération et d'évaluations liées au coaching alignées sur EZRA, permettant une livraison transparente aux clients de tous les secteurs.

EZRA continuera également à offrir ses services de coaching innovants aux employés de tous niveaux dans plus de 66 pays d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie-Pacifique, afin de garantir que les travailleurs du monde entier aient accès au soutien sur mesure dont ils ont besoin pour évoluer dans leur rôle et leur carrière.

