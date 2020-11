EZVIZ annonce un guide de cadeaux sur les gadgets de sécurité domestique intelligents de haute qualité pour le Black Friday et le Cyber Monday 2020

LOS ANGELES, 30 novembre 2020 /PRNewswire/ -- EZVIZ, un innovateur mondial dans le domaine de l'intelligence domestique, dévoile ses offres du Black Friday et du Cyber Monday sur les caméras de sécurité Wi-Fi les plus vendues, les sonnettes de porte intelligentes et bien plus encore. Les clients peuvent se procurer la toute dernière caméra C3X, ou réserver un lot sur leurs favoris, notamment La caméra d'intérieure C1mini 1080P, la caméra C6N orientation/inclinaison et la caméra extérieure avec l'alarme sirène et flash ezTube 1080P.