EZVIZ avslutar 2021 med nya generationer av produkter, som integrerar branschledande smart hemteknik för nästa nivå av nöje och vardaglig sinnesro

Som en global ledare inom hemintelligens utnyttjar EZVIZ den europeiska marknaden med en integrerad produktportfölj som sträcker sig från säkerhetskameror och smarta dörrklockor, till smart belysning, etc. Företaget uppvisar konkurrenskraft inte bara i produktinnovation, utan även i ett mångsidigt produktutbud. Som svar på marknadstrenden under 2021 rullar EZVIZ ut ett år av spänning med lanseringen av flera högteknologiska produkter under det första kvartalet. De nya tilläggen, alla utrustade med AI-förmågor och produktegenskaper på nästa nivå, syftar till att öka produkternas anpassningsmöjligheter till ett bredare tillämpningsscenario under olika konsumentbehov.