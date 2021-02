EZVIZ dévoile la C8C, sa toute première caméra Wi-Fi d'extérieur motorisée, faisant ainsi un pas en avant dans la protection intégrale de la maison

Compact et attrayant, la C8C en forme de globe s'intègre dans n'importe quel environnement. Avec un champ de vision de 360 degrés, la caméra permet d'enregistrer facilement des vues sur de grands espaces extérieurs. Les fonctions de motorisation permettent de surmonter les angles morts de surveillance dont souffrent de nombreuses caméras d'extérieur. De plus, la caméra est équipée d'un microphone antibruit. Les utilisateurs peuvent facilement contrôler la C8C en utilisant l'application EZVIZ sur leur appareil mobile pour voir et entendre ce qui se passe. La C8C dispose également de deux antennes externes pour les connexions Wi-Fi améliorées et est classée IP65 pour offrir des performances durables, même en cas de vent, de pluie ou de neige.

Pour résoudre le casse-tête que représente la surveillance nocturne, la C8C dispose d'un mode de vision nocturne en couleur grâce à des lentilles optiques professionnelles et à deux projecteurs intégrés. En éclairant l'environnement, la C8C filme des images en couleur même la nuit. Cet éclairage supplémentaire peut être allumé manuellement, toujours à l'aide de l'application EZVIZ, ou peut être réglé pour se déclencher automatiquement grâce au mode de vision nocturne intelligent d'EZVIZ. Lorsque le mode intelligent est activé, la caméra détecte les mouvements et fait passer l'affichage vidéo du noir et blanc à la couleur.

Surveiller tout ce qui se passe à l'extérieur est une pratique complexe. EZVIZ a cherché des moyens de réduire les fausses alertes ou les alertes non pertinentes, ainsi que de fournir un système de défense active. Pour ce faire, EZVIZ a programmé un algorithme d'IA avancé dans la caméra C8C afin qu'elle puisse reconnaître et détecter intelligemment les formes humaines. Lorsque des étrangers pénètrent sur la propriété, des alertes seront envoyées aux appareils mobiles des utilisateurs et une lumière stroboscopique sera activée sur place à des fins de dissuasion.

« Nous pensons que la C8C deviendra un incontournable pour de nombreux propriétaires, car elle résout plusieurs problèmes de sécurité à la fois, et combine plusieurs fonctionnalités dans un superbe design », a déclaré Lexie Zhang, chef de produit de la gamme de caméras d'extérieur motorisée d'EZVIZ. « Elle est flexible dans son installation et polyvalente dans son utilisation, et la fonction motorisée apportera aux consomamteurs une toute nouvelle expérience de la surveillance en extérieur. »

Comme tous les autres produits EZVIZ, la C8C est facile à contrôler, à visionner en direct et à lire en vidéo grâce à l'application gratuite EZVIZ. Toutes les vidéos sont enregistrées en haute définition 1080p et compressées efficacement avec la norme H.265. Les utilisateurs peuvent soit stocker les images sur la carte micro-SD locale de la caméra, soit s'abonner au service CloudPlay d'EZVIZ pour le stockage dans le cloud, qui offre désormais un essai gratuit pendant 30 jours.

En savoir plus sur EZVIZ.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1393154/EZVIZ_first_outdoor_pan_and_tilt_camera_C8C.jpg

SOURCE EZVIZ Inc.