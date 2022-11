EZVIZ dévoile les offres tant attendues du Black Friday 2022 sur ses produits populaires en matière de sécurité domestique

Pour célébrer les fêtes de fin d'année avec des maisons sûres et une tranquillité d'esprit, EZVIZ aide les familles à économiser sur les caméras de sécurité, les sonnettes vidéo et les détecteurs de porte à des prix record

HOOFDDORP, Pays-Bas, 18 novembre 2022 /PRNewswire/ -- EZVIZ, une marque de sécurité intelligente de premier plan au niveau mondial, a annoncé ses offres très attendues du Black Friday, proposant les meilleurs prix de l'année sur une longue liste de ses appareils domestiques intelligents les plus vendus. C'est le moment idéal pour les familles de renforcer la sécurité de leur domicile pour l'hiver, en particulier si elles prévoient de voyager pendant les fêtes de fin d'année mais sont préoccupées par les urgences domestiques.

Les offres sont valables du 18 au 28 novembre sur Amazon FR et chez les principaux détaillants locaux de la marque. Les utilisateurs avertis et les débutants en technologie peuvent choisir parmi un large éventail de sélections pour répondre à leurs besoins et à leur budget en matière de sécurité intérieure ou extérieure.

Voici quelques offres Amazon qui valent la peine d'être ajoutées au panier :

Les meilleures ventes de l'année

Caméra extérieure étanche EZVIZ CTQ3N - prix public 47,49€ au lieu de 69,99€ (32,15%)

La caméra extérieure la plus vendue d'EZVIZ qui simplifie la surveillance extérieure. Avec la détection de personne alimentée par l'IA, la fonction de défense active et la vision nocturne en couleur, cette modèle détecte et dissuade efficacement les intrus en temps réel, même la nuit. CTQ3N offre une protection continue grâce à un boîtier étanche IP67.

Caméra Wi-Fi C8W Pro Pan & Tilt - Prix de vente 99,99 €, était de 149,99 € (33,34 % de réduction)

Une caméra extérieure fiable qui pivote à 360° pour protéger une large zone et qui est suffisamment intelligente pour différencier les formes humaines et de véhicules. La caméra prend en charge la conversation bidirectionnelle, enregistre tout en résolution 2K claire et reprend automatiquement son angle de vue prédéfini en un seul clic.

Caméras à énergie solaire

Caméra à batterie autonome BC1C avec panneau solaire - Prix de vente 97,99 €, était de 139,99 € (30 % de réduction)

Une caméra extérieure vraiment simple et intelligente qui ne nécessite aucun câblage et aucun abonnement. Il vous suffit de le recharger tous les 210 jours ou simplement de le connecter au panneau solaire pour le maintenir alimenté. Il est résistant aux intempéries pour aller n'importe où à l'extérieur et offre un espace de stockage gratuit pour enregistrer en toute sécurité toutes les vidéos déclenchées par des mouvements humains.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1948881/EZVIZ_is_offering_the_best_discounts_of_the_year_on_its_most_popular_home_securi_ID_806446a368da.jpg

SOURCE EZVIZ Inc.