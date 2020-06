EZVIZ lance la caméra C3X : une caméra de sécurité à double objectif et à vision nocturne en couleur avec IA intégrée pour détecter les mouvements des véhicules et des personnes

Alimentée par des algorithmes d'apprentissage approfondi de l'IA intégrée, la caméra C3X reconnaît les personnes et les véhicules en mouvement et les distingue des animaux, du feuillage ou d'autres objets insignifiants. La caméra envoie des notifications en temps réel sur le téléphone de l'utilisateur lorsque des véhicules et/ou des personnes franchissent des lignes spécifiques que l'utilisateur a tracées dans l'application. Aucun frais d'abonnement n'est requis pour cette fonctionnalité.

Le C3X dispose d'une sirène et d'une lumière stroboscopique intégrées, et peut être programmé pour les utiliser lors de la détection d'événements basés sur le mouvement. Les utilisateurs peuvent changer la sirène en une piste audio préenregistrée, disant par exemple "Vous êtes entré dans une propriété privée" comme avertissement. La précision de l'alerte de la caméra s'améliorera continuellement puisque l'équipe EZVIZ continuera à améliorer le modèle et à mettre à disposition des mises à jour régulières du micro logiciel par le biais de l'application EZVIZ.

Pour les clients européens, EZVIZ offre un stockage dans le cloud gratuit qui conserve les enregistrements pendant 24H pour chaque caméra C3X, valable pendant toute la durée de vie du produit. Les utilisateurs peuvent choisir de stocker des clips vidéo sur le serveur cloud d'Ezviz basé en Europe ou sur une carte micro SD locale d'une capacité maximale de 256 Go, ou les deux.

C3X est la caméra intelligente la plus sophistiquée de la société à ce jour", a déclaré Richard Ye, directeur général d'EZVIZ Europe. "La caméra a intégré les caractéristiques préférées de nos utilisateurs EZVIZ, telles que la défense proactive, la communication bidirectionnelle et la prise en charge des cartes micro-SD".

En tant que caméra Wi-Fi d'extérieur avec l'indice de protection IP67 et deux antennes pour des connexions sans fil stables, le C3X offre une sécurité et une tranquillité d'esprit tout au long de l'année.

Plus d'informations sur le C3X :

Résolution vidéo 1080p full-HD

Technologie de compression vidéo H.265

Stockage intégré sur carte micro-SD jusqu'à 256 Go

Une gestion simple grâce à l'application EZVIZ

Après le lancement de la première caméra couleur à vision nocturne de la société lors de l'IFA de l'année dernière, EZVIZ étend son excellence en apportant des capacités de vision nocturne en couleur et d'IA à un plus grand nombre de ses caméras pour maisons intelligentes. "Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli, et nous espérons que nos clients le sont aussi", ajoute M. Cheung.

Les spécifications et la disponibilité des produits et services peuvent varier selon les pays. Veuillez contacter un représentant local d'EZVIZ pour obtenir des informations précises.

À propos d'EZVIZ Europe

Depuis 2016, EZVIZ a créé une base solide sur le marché européen et s'est engagé à développer sa part de marché sur le continent au Benelux, en France, en Allemagne, en Grèce, en Italie, en Pologne, au Portugal, en Slovaquie et en Espagne. Sa division européenne est basée à Hoofddorp, aux Pays-Bas, et a adopté une stratégie de croissance proactive grâce à son équipe dédiée à la vente, au marketing, au support technique et à la logistique.

