EZVIZ lance sa première caméra intelligente d'extérieur motorisée à double objectif et place la barre très haut pour le marché de la protection de l'habitation à 360 degrés

« La C8PF est un produit phare de notre série de caméras motorisées C8 qui résistent aux intempéries », a déclaré Alexandre Raguenet, directeur commercial chez EZVIZ. « Il s'agit d'une caméra tout-en-un remarquable qui satisfait à plusieurs objectifs à la fois; offrant une caméra panoramique et inclinable adaptée à n'importe quelles conditions atmosphériques, un appareil unique pour obtenir des vues panoramiques et à longue portée et une protection active en tout temps. »

Caractéristiques

Dotée de la capacité à prendre des scènes panoramiques à 360 degrés sur lesquelles il est possible de zoomer, la caméra couvre l'avant, l'arrière, et les entrées de votre maison avec des performances équivalentes à celles d'un système de sécurité multicaméras. La C8PF est suffisamment intelligente pour détecter les formes humaines et envoyer des alertes en temps réel en présence de visiteurs, prévus ou non. Son téléobjectif de 12 mm et son objectif grand-angle de 2,8 mm lui permettent d'afficher clairement et simultanément des détails au loin et un grand angle de vue grâce à son mode picture-in-picture.

Grâce aux commandes d'application simples, les utilisateurs peuvent faire pivoter la C8PF et zoomer en douceur pour optimiser le champ visuel de la caméra. La C8PF est également dotée d'un emplacement de carte micro SD d'une capacité de stockage ultra grande de 512 Go et d'un système de communication bidirectionnel, des caractéristiques très demandées.

Prix

Lauréate du Good Design Award de 2020, la C8PF n'insiste pas sur la fonctionnalité complexe de son design, abandonnant la voluminosité des caméras de surveillance traditionnelles pour un boîtier léger et attrayant. En bref, la C8PF a rendu la protection professionnelle abordable, accessible et agréable pour tous.

Portefeuille d'EZVIZ

La C8PF confirmera une nouvelle fois la compétitivité de la série C8 d'EZVIZ, après le succès du modèle C8C sur le marché. Depuis son lancement au début de 2021, la C8C figure sur les listes des produits les plus vendus. Trois autres produits – C8C Lite, C8W et C8W Pro – viendront bientôt compléter la gamme C8 et offriront des options d'achat flexibles pour correspondre à différents budgets.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1667639/EZVIZ_C8PF.jpg

