EZVIZ opent 2021 met nieuwe productgeneraties en integreert toonaangevende Smart Home-technologieën voor de nieuwe manier van gemak en dagelijkse gemoedsrust

Als wereldleider op het gebied van thuisintelligentie boort EZVIZ de Europese markt aan met een geïntegreerd productportfolio die van beveiligingscamera's en slimme deurbellen tot slimme verlichting en meer strekt. Het bedrijf toont concurrentievermogen niet alleen in productinnovatie, maar ook in een divers productassortiment. Als reactie op de markttrend in 2021, rolt EZVIZ in het eerste kwartaal een jaar vol opwinding uit met de lancering van meerdere hightech-producten. De nieuwe producten die allemaal uitgerust zijn met kunstmatige intelligentie (AI) en geavanceerde functies, zijn erop gericht om in veel verschillende situaties in meerdere scenario's door consumenten gebruikt te kunnen worden.

Ten eerste verhoogt EZVIZ de drempel van hoogwaardige beveiligingscamera's door een reeks nieuwe camera's te introduceren op basis van AI. Nieuwkomers zijn onder meer EZVIZ's allereerste draai-/kantelcamera voor buiten, C8C, en de bolvormige, roterende binnencamera C6W. Beide camera's zijn ontworpen voor intelligente 360°-bewaking om elke hoek rondom en in het huis in de gaten te houden, in combinatie met een compact, prachtig ontwerp dat in elke omgeving past. Bovendien voert EZVIZ een upgrade uit van zijn best verkochte C3W en C6C met alle professionele functies, waaronder verbeterde videokwaliteit en AI-menselijke detectie - door de C3W Pro en de C6CN Pro aan het productassortiment toe te voegen.

Het is ook vermeldenswaard dat EZVIZ een stap verder gaat met draadloze camera's met batterijvoeding voor ultraflexibiliteit. De BC1, die ruimschoots beter presteert dan producten van concurrenten op het gebied van batterijduur, kan tot een jaar lang onder normale omstandigheden op één volle batterij werken, dankzij de 12900 mAh oplaadbare batterij.

"We zijn ons er terdege van bewust dat smart living in Europa niet alleen een optie is, maar ook een toenemende noodzaak. Steeds meer consumenten zijn op zoek naar de beste producten in hun klasse voor gemakkelijkere, veiligere huizen, en zijn altijd geïntrigeerd door hoe geavanceerde technologieën hun dagelijks leven echt ten goede komen", aldus Ashkan Ghasemi, Sales Director van EZVIZ Benelux. "In 2021 hebben we het als prioriteit gekozen om ons productportfolio verder aan te vullen en de kracht van AI in het volledige assortiment camera's te integreren."

Het ingebouwde AI-algoritme voor het detecteren van mensen, nachtvisie in kleur, hoge beeldresolutie tot 4 MP, uiterst efficiënte videocompressie onder H.265 zijn slechts enkele van de geavanceerde technologieën waarover de producten beschikken. Hier vindt u meer informatie over hoe de nieuwe producten voldoen aan de verwachtingen van gebruikers voor toonaangevende smart home-gadgets:

C8C draai-/kantelcamera voor buiten: Een alles-in-één-beveiligingscamera die op een effectieve manier registreert, detecteert en afschrikt. Ontworpen om uitdagingen op het gebied van bewaking en bescherming buitenshuis te overwinnen, beschikt de C8C over krachtige functies, waaronder panoramische monitoring, AI- menselijke vorm detectie, nachtvisie in kleur en door activiteiten geactiveerde actieve verdediging.

C6W draai-/kantelcamera voor binnen : Een slimme bol die met zijn aangename uitstraling in harmonie is met een moderne inrichting en gelijktijdig de omgeving panoramisch goed bewaakt. De C6W kan automatisch tot 4 keer inzoomen om details vast te leggen wanneer bewegingen worden gedetecteerd. Om irrelevante waarschuwingen uit te filteren, kan de automatische zoom-tracking ook worden ingesteld op "alleen registreren van mensen".

BC1-camera op batterijen : Een baanbrekend product dat is ontworpen om overal en altijd eenvoudig te worden geplaatst. De BC1-camera garandeert in combinatie met een basisstation een super lang gebruik op slechts één volle batterij. De camera beschikt tevens over de kerntechnologieën van EZVIZ op het gebied van nachtvisie in kleur, tweerichtingsgesprekken, actieve verdediging en meer.

C3W Pro buitencamera met nachtvisie in kleur: Een AI-aangedreven upgrader van de best verkochte C3W, en een poging om de geliefde serie C3-buitencamera's van EZVIZ uit te breiden. De C3W Pro is uitgerust met meerdere verbeteringen op het gebied van nachtbewaking, waarschuwingsnauwkeurigheid en videokwaliteit. Het kan silhouetten van mensen detecteren, ondersteund door een ingebouwd AI-algoritme en nachtvisie in kleur voor kleurweergave, zelfs midden in de nacht.

Een AI-aangedreven upgrader van de best verkochte C3W, en een poging om de geliefde serie C3-buitencamera's van EZVIZ uit te breiden. De C3W Pro is uitgerust met meerdere verbeteringen op het gebied van nachtbewaking, waarschuwingsnauwkeurigheid en videokwaliteit. Het kan silhouetten van mensen detecteren, ondersteund door een ingebouwd AI-algoritme en nachtvisie in kleur voor kleurweergave, zelfs midden in de nacht. C6CN Pro draai-/kantelcamera voor binnen: Een absoluut noodzakelijk bezit om de veiligheid op elke verdieping binnenshuis te verhogen. Het verbetert de nauwkeurigheid van waarschuwingen met geavanceerde AI en verbetert in alle omstandigheden de helderheid van de beeldweergave door upgrades van zowel hardware als software - het is uitgerust met een starlight-lens voor bewaking bij weinig licht, evenals true-WDR-technologie om overbelichting van het beeld beter te compenseren.

De verkrijgbaarheid van het product kan per regio en land verschillen. Neem voor meer informatie contact op met een lokale EZVIZ-vertegenwoordiger.

