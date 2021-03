EZVIZ präsentiert sich 2021 mit einer neuen Produktgeneration, die branchenführende Smart-Home-Technologien integriert und damit noch mehr Komfort und Sicherheit im Alltag bietet

Die Produkte umfassen KI-gesteuerte Neuzugänge zu der Familie der Sicherheitskameras von EZVIZ sowie vollständig aktualisierte Profi-Versionen der Bestseller C3W und C6C.

HOOFDDORP, Niederlande, 4. März 2021 /PRNewswire/ -- Da das vernetzte Leben im heutigen digitalen Zeitalter zu einem Thema geworden ist, das alle Menschen betrifft, hat der steigende Bedarf an Heimautomatisierung zu einer wachsenden Marktgröße der Smart-Home-Branche in Europa geführt. Forschungsergebnissen zufolge wird der europäische Smart-Home-Markt im Jahr 2021 voraussichtlich erheblich von den zunehmenden Sorgen um die eigene Sicherheit und dem Wunsch nach Komfort beeinflusst und angetrieben. Zudem sind die Verbraucher stets auf der Suche nach etwas Besserem, Intelligenterem und Neuerem. Sie bewerten die Produkte nach Bedienungsfreundlichkeit, Interoperabilität und Integration und möchten ihre Erwartungen an zukünftige Heimszenarien gerne mit den neuesten und modernsten Technologien verwirklichen.