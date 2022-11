EZVIZ rivela le sue attesissime offerte per il Black Friday 2022, con sconti imperdibili su telecamere e prodotti per la casa smart.

Approfitta dei prezzi record su telecamere di sicurezza, video-campanelli e spioncini intelligenti a prezzi record: i prodotti EZVIZ sono idee regalo perfette per il Natale!

HOOFDDORP, Paesi Bassi, 18 novembre 2022 /PRNewswire/-- EZVIZ, il marchio di sicurezza intelligente numero 1 in Italia, presenta le sue offerte per il Black Friday, offrendo i migliori prezzi dell'anno su un'ampia selezione dei suoi dispositivi per la casa intelligente più venduti. Alla ricerca di un'idea regalo fuori dal comune? Oppure in partenza per le vacanze invernali? Questo è il momento perfetto per fare acquisti e portare più sicurezza nelle case.

EZVIZ is offering the best discounts of the year on its most popular home security items

Le offerte sono disponibili dal 17 al 28 novembre su Amazon.it e nei principali negozi di Elettronica. Un'ampia scelta di dispositivi in sconto per soddisfare ogni esigenza e budget, per la sicurezza interna o esterna e per monitorare affetti e animali da compagnia.

Ecco alcune delle migliori offerte da aggiungere al tuo carrello:

Best seller per ogni occasione

Kit telecamera 360° EZVIZ C6N + Lampadina smart LB1 - Offerta €24.99 al posto di €39,99 (38% sconto – da Euronics)

Un kit smarthome essenziale composta da Telecamera motorizzata C6N, e Lampadina LB1 Color regolabile tramite APP o Alexa/Google Home. Il primo passo per costruire la tua casa protetta e intelligente, ad un prezzo irripetibile.

Telecamera per esterni 360° EZVIZ C8C – in offerta a € 79,99 al posto di €99,99 (20% di sconto – da Mediaworld) + MicroSD omaggio!

La best seller 2022 da esterno di EZVIZ: perfetta per controllare grandi spazi grazie a obiettivo rotante, visione notturna a colori e rilevamento del movimento umano. In omaggio scheda MicroSD Lexar da 32GB per conservare i video delle rilevazioni.

Il meglio dei prodotti a batteria

Telecamera a batteria motorizzata CB8 - in offerta a € 134,99 al posto di €179,99 (25% di sconto – su Amazon)

Una telecamera a batteria con visione a 360° e funzioni avanzate di rilevamento: installala ovunque ti serva protezione, senza bisogno di cavi: la sua batteria dura fino a 210 giorni con una sola carica, e supporta il collegamento al pannello solare EZVIZ!

Video-spioncino senza fili CP4 - in offerta a € 135,99 al posto di €169,99 (20% di sconto – su Amazon)

Aggiorna il tuo vecchio spioncino con questo dispositivo di sicurezza senza fili! Lo schermo touch interno mostra le immagini in modo chiaro, e la telecamera ti avverte in caso di movimenti sospetti. Vedi e parla con i tuoi visitatori da remoto usando la app EZVIZ.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1945983/EZVIZ_is_offering_the_best_discounts_of_the_year_on_its_most_popular_home_securi_ID_806446a368da.jpg

SOURCE EZVIZ Inc.