EZVIZ utfolder 2021 med nye generasjoner av produkter, og integrerer bransjeledende smarthus-teknologier for glede og hverdagsro på neste nivå

Som verdensledende innen smarthus tapper EZVIZ seg inn i det europeiske markedet med en integrert produktportefølje som spenner fra sikkerhetskameraer og smarte dørklokker, til smart belysning og mer. Selskapet demonstrerer konkurranseevne ikke bare innen produktinnovasjon, men også mangfoldige produkttilbud. Som svar på markedstrenden i 2021 lanserer EZVIZ et år med spennende nyheter gjennom lanseringen av flere høyteknologiske produkter i første kvartal. De nye tilskuddene, alle utstyrt med AI-kapasitet og produktfunksjoner på neste nivå, tar sikte på å øke produktets tilpasningsevne til et bredere applikasjonsscenario under ulike forbrukerbehov.

For det første løfter EZVIZ terskelen til sikkerhetskameraer av høy kvalitet ved å introdusere en gruppe AI-drevne nykommere. Nybegynnerne inkluderer EZVIZs aller første utendørs panorerings-/tiltkamera C8C, og det kuleformede roterende innendørskameraet C6W. Begge kameraene er designet for 360 graders, intelligent overvåking for å dekke hvert hjørne rundt og inne i husholdningen, sammen med en kompakt, herlig design som passer i ethvert miljø. Videre oppgraderer EZVIZ sine bestselgende C3W og C6C med alle pro-funksjonene – samt forbedret videokvalitet og AI-gjenkjenning av mennesker – ved å legge til C3W Pro og C6CN Pro i serien.

Det er også verdt å merke seg at EZVIZ tar et skritt videre med ledningsfrie, batteridrevne kameraer for ultrafleksibilitet. BC1, som i stor grad overgår andre konkurrenter på markedet når det gjelder batterilevetid, kan fungere godt i opptil ett år under normale forhold med en enkelt ladning, takket være det oppladbare batteriet på 12 900 mAh.

«Vi er fullstendig klar over at det smarte liv i Europa ikke bare et alternativ, men en kommende nødvendighet. Flere og flere forbrukere leter etter førsteklasses produkter for enklere og tryggere hjem, og blir alltid fascinert av hvordan høyteknologier virkelig gagner dagliglivet deres,» sa Nathan Gao, salgsdirektør i EZVIZ Nordics. «I 2021 har vi strategisert det som en prioritet å fullføre produktporteføljen vår ytterligere, og bringe AI-kapasitet til hele kamerautvalget.»

Innebygd AI-algoritme for menneskelig gjenkjenning, nattsyn i farger, høy bildeoppløsning på opptil 4 MP, høy videokompresjonseffektivitet under H.265 – dette er bare noen få av de spennende teknologiene som spenner produktutvalget. Her er mer informasjon om hvordan de nye produktene oppfyller brukernes forventning om bransjeledende smarte hjemmegadgets:

C8C utendørs panorerings-/vippekamera: Et alt-i-ett-kamera som oppfyller sikkerhetsbehovene for eiendom ved å ta opp, oppdage og avskrekke på effektivt vis. C8C er designet for å overvinne utfordringer innen utendørs overvåking og beskyttelse, og har kraftige funksjoner, inkludert panoramaovervåkning, AI-drevet menneskelig form påvisning, nattsyn i farger og hendelsesaktivert forsvar.

C6W innendørs panorerings-/vippekamera : En smart kule som harmonerer med moderne innredning takket være sitt behagelige utseende mens den leverer kraftig panoramaovervåking. C6W kan automatisk zoome inn opptil 4 ganger for å snappe opp detaljer når bevegelser oppdages. For å filtrere ut irrelevante varsler kan automatisk zoomsporing også stilles inn til «kun menneskelig sporing.»

BC1 batteridrevet kamerasett : Et revolusjonerende produkt designet for enkel plassering hvor som helst og når som helst. BC1-kameraet, kombinert med en basestasjon, garanterer superlang bruk med en enkelt batteriladning. Det arver også EZVIZs kjerneteknologier innen nattsyn i farger, toveis-prating, aktivt forsvar og mer.

C3W Pro utendørs kamera med nattsyn i farger: En AI-drevet oppgradering til bestselgende C3W, og et forsøk på å utvide EZVIZs elskede C3-utendørsserie. C3W Pro er utstyrt med flere forbedringer innen sen overvåking sent på kvelden, alarmpresisjon og videokvalitet. Det gir menneskegjenkjenning støttet av den innebygde AI-algoritmen, og nattsyn i farger for bilder i farger selv på den mørkeste natt.

C6CN Pro innendørs panorerings-/vippekamera: Et må-ha for å øke sikkerheten innendørs på alle nivåer. Det forbedrer varslingspresisjonen med avansert AI, og forbedrer bildeskarpheten under alle omstendigheter gjennom oppgraderinger av både maskinvare og programvare – den er utstyrt med stjernelysobjektiv for overvåking i svakt lys, samt ekte WDR-teknologi for bedre balansering av overeksponering av bildet.

Produkttilgjengeligheten kan variere avhengig av region og land. Ta kontakt med din lokale EZVIZ-representant for detaljert informasjon.

