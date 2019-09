EZVIZ zeigt auf der IFA 2019 seine erste farbige Nachtsicht-Sicherheitskamera

Die Nachtsicht-Sicherheitskamera C3W Color Night Vision liefert rund um die Uhr hochwertige Farbbilder

BERLIN, 6. September 2019 /PRNewswire/ -- Auf der IFA 2019 vom 6. bis 11. September in Berlin stellt EZVIZ, die globale Marke für Smart-Home-Lösungen, zwei neue Sicherheitskameras vor. Das Modell C3W Color Night Vision bietet als erste EZVIZ-Kamera Nachtsicht in Farbe. Die neue C1C PIR ist eine kompakte und leistungsstarke Kamera mit passiver Infrarotbeleuchtung (PIR) und Magnetfuß. Neben den beiden neuen Produkten können sich Interessenten bei EZVIZ auf der IFA in Halle 25 am Stand #321 anhand von zwei Live-Szenarios von den smarten Sicherheitskameras für Privatanwender und Unternehmen überzeugen.