Fóruns de Hongqiao da CIIE e atividades de apoio prontos para o esplendor

O Fórum vai consistir de diversos sub-fóruns cobrindo tópicos como "Comércio e Abertura", "Comércio e Inovação" e "Comércio e Investimentos". Grandes nomes do mundo empresarial mundial e lideres de famosas organizações internacionais, incluindo Bill Gates, da TerraPower, e Jack Ma ,da Alibaba, Dean Zhu Min, do Instituo Nacional de Pesquisas de Finanças da Universidade de Tsinghua, bem como Mukhisa Kituyi, secretário-geral da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTD), também vão participar.

Estes fóruns vão cobrir assuntos detalhados, a exemplo de como aumentar a liberdade e a conveniência do comércio e investimentos, como construir uma economia aberta, como gerar novos crescimentos comerciais através do comércio de serviços, a economia digital, e-commerce e outros – e como construir um futuro de sustentável crescimento econômico e comercial.

Um sub-fórum, o "Fórum Think Tank e a Mídia Financeira Internacional", vai trazer representantes e editores de importantes veículos internacionais de mídia financeira, representantes dos escritórios nacionais da cultura e da comunicação e especialistas de think tank que vão se reunir para falar sobre as comunicações e o papel dos think tanks em economias abertas em desenvolvimento.

Líderes do nível estatal de vários países vão participar da cerimônia de abertura do Fórum de Hongqiao. Os sub-fóruns vão apresentar discursos inaugurais, feitos por convidados importantes do mundo da política, negócios e outros setores. Haverá também seminários e discussões, dos quais participarão proeminentes especialistas e membros de governos de todo o mundo.

Além do Fórum de Hongqiao, haverá mais de 100 eventos de apoio durante a primeira CIIE, acontecendo de 5 a 10 de novembro. Produzidos pelos países participantes da CIIE, governos locais da China, empresas estatais, expositores e muitos outros, os eventos vão cobrir setores incluindo propriedade intelectual, comércio transfronteiriço, turismo, agricultura mundial, tecnologia, bem como temas importantes relacionados à Iniciativa Cinturão e Estrada.

Por meio de eventos significativos como o Fórum de Hongqiao, a primeira CIIE oferece uma plataforma internacional para países apresentarem suas últimas conquistas e buscarem oportunidades de cooperação comercial. Ela é também de grande importância como uma provedora de serviços públicos para iniciar e facilitar a comunicação e a discussão de importantes assuntos do comércio global e a economia, e para a construção de um ambiente econômico melhor.

Sobre a China International Import Expo

A China International Import Expo (CIIE), organizada pelo China International Import Expo Bureau e National Exhibition and Convention Center (Shanghai) Co., Ltd, é conjuntamente patrocinada pelo Ministério do Comércio da República Popular da China e pelo Governo Popular Municipal de Xangai. É a primeira exposição de seu tipo a ser apoiada por organizações internacionais como a Organização Mundial do Comércio (WTO), Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) e Organização Internacional para o Desenvolvimento Industrial (UNIDO).

