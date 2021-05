Fabi Justus, em parceria com Cetaphil® e Dermotivin®, revela sua rotina de autocuidados com a pele

SÃO PAULO, 7 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- Com trabalho, estudos, tarefas diárias e filhos, parece impossível encontrar um tempo para práticas de autocuidado. Se isso já era um desafio antes, agora se intensificou com o isolamento social, home office e ensino à distância.

Cetaphil® e Dermotivin® lançaram a campanha "Sinta na pele o cuidado de mãe" com o objetivo de abordar a importância do toque de mãe na vida das pessoas, além de reforçar que, independentemente da individualidade que cada mãe possui, o amor é o ponto comum entre todas elas e isso faz toda a diferença.

Para representar essas mulheres, foram convidadas algumas mães influenciadoras digitais para uma conversa sobre maternidade e autocuidado. Dentre elas, Fabi Justus compartilhou sua rotina de cuidados com a pele e como faz para conciliar sua vida de empreendedora com a rotina da maternidade.

"Costumo dizer que uma das maiores delícias da vida é ser mãe, mas realmente não é uma tarefa fácil. Ficamos tão focadas no bem-estar de nossos filhos, que nos deixamos de lado. Porém, procuro adotar práticas simples e rápidas de cuidados com a pele, já que além de ajudar na saúde física, também me ajuda demais a manter a saúde mental. É um momento de aliviar as tensões para mim", comenta a influenciadora Fabi Justus.

De fato, há pesquisas que comprovam que a prática de cuidados com a pele está trazendo benefícios à saúde mental dos brasileiros durante o isolamento social. Segundo a Mintel¹, 23% dos brasileiros que participaram da pesquisa Beauty Habits 2021, declararam fazer uso de produtos de beleza ou cuidados pessoais como forma de lidar com o estresse.

E, para auxiliar as mamães, Fabi Justus revelou sua rotina de cuidados! Confira abaixo:

1. Higienização da pele

O primeiro passo é higienizar a pele. Para o rosto, Fabi Justus costuma utilizar sabonete em espuma ao acordar para retirar a oleosidade produzida durante o sono e à noite para remover todas as impurezas provocadas por agentes externos. O esfoliante também é utilizado por ela, pelo menos uma vez na semana. Para essa etapa, Fabi menciona dois produtos que faz uso: o sabonete em espuma Dermotivin® Original e o Dermotivin® Scrub, um esfoliante para limpeza profunda. A esfoliação ajuda a retirar as células mortas e prepara a pele para uma absorção mais intensa do hidratante, que é o próximo passo. Para o skincare do corpo, Cetaphil conta com dois sabonetes em barra que também fazem parte da rotina de skincare e descomplicada da Fabi.

2. Hidratação

Toda pele deve ser hidratada, basta ter atenção ao tipo de produto e ao tipo de pele. Como dica valiosa da mãe e empreendedora, a linha Cetaphil® tem produtos para cada tipo de pele, até as mais sensíveis. Com um portfólio completo de hidratantes faciais e corporais, Fabi os utiliza diariamente e destaca que é de extrema importância escolher o produto adequado para o seu tipo de pele.

3. Proteção solar

Faça chuva ou faça sol, a influenciadora utiliza protetor solar e esse é o procedimento correto. Após a hidratação do corpo e rosto, deve ser utilizado protetor solar que proteja contra raios UVA, UVB e luz visível. "Ainda mais agora, durante o isolamento social, em que ficar distante de aparelhos eletrônicos parece impossível, o cuidado com os efeitos da luz visível deve ser redobrado", complementa Fabi. Cetaphil® possui fotoprotetores para corpo e rosto e são aliados nessa tarefa.

Independentemente das dicas fornecidas, o acompanhamento com um médico dermatologista deve ser feito. Especificamente para as mamães gestantes, a recomendação de um dermatologista e ginecologista/obstetra é crucial.

Acompanhe as redes sociais das marcas (@cetaphilbrasil | @dermotivin_br) e da Fabi Justus para saber mais.

¹Fonte: Mintel – Beauty Habits 2021

Sobre a Galderma

A Galderma, maior empresa global independente de dermatologia do mundo, foi criada em 1981 e atualmente está presente em mais de 100 países. Com um extenso portfólio de medicamentos prescritos, soluções estéticas e produtos para o consumidor, a empresa faz parceria com profissionais de saúde em todo o mundo para atender as necessidades de saúde da pele das pessoas ao longo da vida. A Galderma é líder em pesquisa e desenvolvimento de soluções cientificamente definidas e clinicamente comprovadas para a pele. Para mais informações, visite www.galderma.com , www.cetaphil.com.br e www.linhadermotivin.com.br.

