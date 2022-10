Fábrica da Flex em Sorocaba, Brasil, é admitida no Fórum Econômico Mundial na rede Global Lighthouse

A Flex Sorocaba implementou tecnologias inovadoras da Indústria 4.0 e sua expertise em economia circular para acelerar práticas de manufatura avançadas e sustentáveis.

SAN JOSE, Calif., 11 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A Flex (NASDAQ: FLEX) anunciou hoje que sua fábrica em Sorocaba, Brasil, foi admitida na rede Global Lighthouse (GLN) do Fórum Econômico Mundial . Este reconhecimento é resultado da jornada de aplicação de tecnologias da 4ª Revolução Industrial (Em inglês: Fourth Industrial Revolution, 4IR) que esta fábrica da Flex embarcou em 2017, que colocou a mesma ênfase em três frentes: sustentabilidade, nas pessoas e no crescimento econômico. A GLN é uma comunidade de manufatureiras que são líderes mundiais na aplicação e integração de tecnologias da 4IR de ponta para maximizar a eficiência e competitividade em escala, transformar modelos de negócios e proteger o meio ambiente. A CEO da Flex, Revathi Advaithi participará como convidada especialista e palestrante em um painel virtual organizado pela Global Lighthouse Network do Fórum Econômico Mundial intitulado "Desbloqueando operações sustentáveis e centradas no ser humano, usando tecnologias 4IR", no dia 13 de outubro às 14h, CEST, e às 9h, GMT -3, Horário de Brasília. Os interessados podem acessar o conteúdo aqui.

A planta em Sorocaba é a segunda fábrica de Flex no mundo a ser admitida no GLN. Por meio do rigoroso processo de admissão, a empresa demonstrou como implantou iniciativas 4IR ao longo da cadeia de valor de ponta a ponta para aumentar a agilidade e a eficiência operacional. O site inseriu profundamente a sustentabilidade em suas operações com um ecossistema de economia circular. As pessoas continuam sendo o foco, melhorando o engajamento por meio do desenvolvimento dos colaboradores e aumentando o bem-estar da equipe por meio de medidas digitais inovadoras de saúde e segurança. A satisfação do cliente também aumentou, proporcionando maior transparência e qualidade.

"A fábrica da Flex em Sorocaba, Brasil, está liderando o caminho para o futuro da manufatura, aproveitando as tecnologias 4IR para alcançar não apenas eficiência e qualidade, mas também priorizando a sustentabilidade e o atendimento aos funcionários, que são elementos críticos para as fábricas da Global Lighthouse", disse Francisco Betti, Head de Plataforma de Produção e Modelagem de Manufatura Avançada do Forúm Econômico Mundial. "Fazendo parte da rede Lighthouse, as fabricantes podem colaborar e compartilhar insights com colegas que pensam da mesma forma, para desbloquear novos níveis de sustentabilidade em suas operações, que levarão a um futuro mais limpo."

"A Flex está focada em entregar excelência em manufatura para seus clientes e o site em Sorocaba é um exemplo brilhante. Estamos honrados em ser reconhecidos como uma das primeiras fábricas da Global Lighthouse Network no Brasil", disse Hooi Tan, Presidente de Operações Globais e Cadeia de Suprimentos da Flex. "Esperamos continuar participando da Global Lighthouse Network do Fórum Econômico Mundial, compartilhando nossas experiências e melhores práticas no desenvolvimento de capacidades de manufatura avançadas e sustentáveis em escala e colaborando com outros do setor para proliferar a adoção de tecnologias da Indústria 4.0 para manufatura avançada."

A indicação do site de Sorocaba apresentou as seguintes áreas de inovação:

Implementou um sistema de gerenciamento de desempenho de fábrica digital habilitado para IoT (Internet das Coisas) conectado a 44 linhas de produção. Isso fornece dados em tempo real e transparência, resultando em redução de perda de material em 81% e um aumento na eficácia geral do equipamento (Em inglês: Overall Equipment Effectiveness , OEE) de 23%.

, OEE) de 23%. Desenvolveu um ecossistema de economia circular, incluindo logística reversa de resíduos eletrônicos, utilizando IoT e nuvem para rastreamento em tempo real, resultando em redução de 94% no desperdício de material e redução de 38% nos custos de material plástico. Isso reduziu a necessidade de recursos equivalentes a 44 mil créditos de carbono credenciados pela Canadian Standard Association (CSA).

(CSA). Criou uma linha digital de ergonomia de ponta a ponta com monitoramento em tempo real dos operadores que são alertados quando precisa ser feita uma troca de função ou melhoria na ergonomia do posto de trabalho para garantir a saúde e a segurança dos colaboradores.

Capacitou mais de 200 colaboradores no desenvolvimento e uso de ferramentas digitais low e no code e implementou soluções de Automação Robótica de Processos (Em inglês: Robotic Process Automation , RPA). Isso eliminou tarefas repetitivas, resultando em uma redução de 38% no trabalho sem valor agregado e um aumento na satisfação de funcionários e clientes.

, RPA). Isso eliminou tarefas repetitivas, resultando em uma redução de 38% no trabalho sem valor agregado e um aumento na satisfação de funcionários e clientes. Implementou uma solução avançada de Supply Chain em tempo real para acelerar o fluxo de produtos, criando transparência sob demanda e permitindo a resiliência da cadeia de suprimentos.

