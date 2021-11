Fábrica da SANY é certificada como a primeira fábrica "lighthouse" do mundo no setor de maquinários pesados

Apelidadas de "lighthouses", essas unidades de produção são bem conhecidas por serem as fábricas mais avançadas do mundo. Desde a primeira lista em 2018, duas autoridades, o Fórum Econômico Mundial de Davos (WEF) e a McKinsey Consulting, selecionaram em conjunto 90 fábricas no mundo todo para iluminar o caminho rumo ao futuro como exemplos do mais alto nível de fabricação digital e globalização 4.0.

De acordo com o WEF, a SANY Beijing se destaca com a aplicação abrangente de tecnologias modernas como automação avançada, colaboração homem-máquina e tecnologias de IA e IoT, aumentando a produtividade em 185% e, ao mesmo tempo, reduzindo o tempo de ciclo da produção em 77% (de 30 para 7 dias).

SANY Robot Technology Co., Ltd.

A transformação digital da SANY motivou o lançamento de uma nova subsidiária, a SANY Robot Technology Co., Ltd., que está ajudando o SANY Group a cumprir a missão de se tornar o pioneiro da fabricação inteligente.

Em 2019, quando a fábrica existente de máquinas de perfuração estava sendo atualizada para se tornar a primeira fábrica "lighthouse" de classe mundial do setor, não havia precedentes, nenhum exemplo para a SANY seguir nem tecnologias ou fornecedores aos quais recorrer. Assim, a SANY Robot Technology nasceu no contexto da transformação digital da SANY. Ao participar de forma profunda das fases de projeto conceitual, verificação tecnológica e construção, a SANY Robot Technology cresceu junto com o renascimento da fábrica "lighthouse" de máquinas de perfuração.

Muitas inovações tecnológicas foram feitas ao longo do caminho pela nova divisão Robot Technology da SANY. Entre os exemplos estão um armazém tridimensional para chapas de aço, a carga e descarga de materiais mais pesados e longos (27 metros) com veículos autoguiados (AGVs) com 5G, montagem e soldagem automática de materiais em espaços estreitos e soldagem de grandes sulcos coordenada por vários robôs com sensores a laser.

A operação inteligente é realizada durante todo o ciclo de fabricação, abrangendo logística, armazenamento, preparação de materiais, soldagem, processamento, montagem e pintura.

Entre as atualizações técnicas mais recentes está o novo sistema de armazenamento inteligente com base em RA e tecnologias de reconhecimento de voz. Agora, as tarefas de seleção e distribuição são atribuídas aos trabalhadores por meio de seus óculos de RA, assim, eles podem cumprir as tarefas com eficácia por meio de comandos de voz sem ter de usar as mãos.

FONTE SANY Group

