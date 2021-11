Fábrica da VW Caminhões e Ônibus em Resende comemora 25 anos

"Ao longo de 25 anos, nossa fábrica se tornou referência com inédito Consórcio Modular e o e-Consórcio, além de produzir uma série de veículos que se tornaram verdadeiros ícones do transporte. Hoje ocupamos um complexo fabril de 1 milhão de metros quadrados com 4.500 colaboradores, conquistando os mercados brasileiro e internacional. O segredo do sucesso da nossa marca se baseia em um pilar sólido: o cliente está sempre em primeiro lugar", afirma Roberto Cortes, presidente e CEO da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

Após a construção de sua sede em 1996, a VWCO criou famílias marcantes de produtos, como a Série 2000, o Constellation, duas gerações do Delivery e o Meteor, além do primeiro chassi de ônibus VW com motor traseiro e a introdução da marca MAN no país. Também fazem parte dessas evoluções as linhas Euro 3 e 5, a ampliação da capacidade produtiva e a expansão para mercados internacionais.

Hoje a montadora conta com sua linha para o transporte de cargas vai de caminhões de 3,5 a 125 toneladas de peso bruto total. A VWCO desenvolveu também uma linha completa para o transporte de passageiros, com chassis Volksbus para os mercados de ônibus rural, urbano, fretamento, rodoviário e escolar. Somam-se ainda os recentes investimentos na mobilidade elétrica.

Conquistas

A fábrica comemora seu vigésimo quinto aniversário no mesmo ano em que a marca Volkswagen Caminhões e Ônibus celebra seus 40 anos de existência. Em fevereiro de 1981, o Brasil e o mundo conheceram a até então inédita Volkswagen Caminhões, marca que vem fazendo história e liderando o mercado com seus caminhões e ônibus sob medida para os clientes.

Criado juntamente com a fábrica de Resende, o Consórcio Modular é o modelo de produção da VWCO em que a fabricante de veículos comerciais delega a responsabilidade de montagem em sua fábrica a oito fornecedores ali chamados de parceiros. Essa inovação contribuiu para a montadora focar no desenvolvimento e controle de qualidade dos seus produtos. A chegada do Consórcio em Resende, há 25 anos, lançou as bases do polo automotivo do Sul Fluminense, hoje um dos maiores do Brasil.

A VW Caminhões e Ônibus também deu um grande passo na viabilização da mobilidade elétrica para a produção dos primeiros caminhões elétricos brasileiros com a criação do inédito e-Consórcio, e em julho iniciou oficialmente as vendas em concessionários autorizados do primeiro caminhão 100% elétrico, o novo VW e-Delivery.

Além do desenvolvimento de produtos com sua Engenharia também localizada em Resende, a empresa cuida dos testes de qualidade que contemplam segurança e conformidade com os padrões mundiais do Grupo Volkswagen. Uma rede de concessionários e importadores com cerca de 350 pontos de venda espalhados por dois continentes faz a distribuição dos produtos made in Resende.

Um membro do GRUPO TRATON

Sobre a VW Caminhões e Ônibus

Fabricante dos veículos comerciais Volkswagen e MAN, a VW Caminhões e Ônibus é uma das maiores montadoras de caminhões e ônibus da América Latina. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: produtos sob medida e um excelente serviço de pós-vendas. A empresa também é referência em inovações tecnológicas. A empresa busca sempre soluções que reduzam o impacto ambiental e ajudem a preservar o meio ambiente. Há 40 anos, a fabricante mantém seu compromisso de desenvolver veículos que superem as exigências dos clientes – onde quer que eles rodem, seja pelas estradas brasileiras, latino-americanas ou africanas.

Sobre o GRUPO TRATON

A TRATON SE é subsidiária da Volkswagen AG e um dos principais fabricantes mundiais de veículos comerciais com as marcas MAN, Scania, Volkswagen Caminhões e Ônibus e RIO. Em 2020, as marcas do GRUPO TRATON venderam um total de cerca de 190.200 veículos. Seus produtos incluem veículos comerciais leves, caminhões e ônibus fabricados em 29 locais de produção e montagem em 17 países. A empresa tinha uma força de trabalho de cerca de 82.600 colaboradores em todo o mundo em suas marcas de veículos comerciais, em 31 de dezembro de 2020. O objetivo do grupo é transformar o sistema de transporte através de produtos, serviços e da parceria com seus clientes.

Volkswagen Caminhões e Ônibus

Comunicação

(11) 5582-5335 / (24) 3381-1063

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1683261/DJI_0067.jpg

FONTE Volkswagen Caminhões e Ônibus

SOURCE Volkswagen Caminhões e Ônibus