Fabricante alemã de veículos elétricos Next.e.GO Mobile SE faz vários anúncios no Paris Motor Show, incluindo a apresentação do e.Xpress, um novo veículo compacto de entregas comerciais rápidas com emissão zero

Next.e.GO Mobile SE anuncia o lançamento das vendas do novo modelo e.wave X em 17 de outubro, exclusivamente para clientes com reservas

Next e.GO Mobile SE também apresentará um novo veículo compacto de entregas comerciais rápidas com emissão zero, o e. Xpress

Next .e.GO Mobile SE anuncia parceria estratégica com Ample Inc ., dos Estados Unidos, para apresentar uma troca de bateria automatizada diferenciada, rápida e conveniente

Next .e.GO Mobile SE anuncia cooperação estratégica com a empresa fintech alemã OneFor Holding GmbH , para oferecer aos clientes acesso a empréstimos pessoais instantâneos de automóveis de até EUR 25 mil

AACHEN, Alemanha, e PARIS, 18 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A fabricante alemã independente de veículos elétricos Next.e.GO Mobile SE ("e.GO") fez vários anúncios hoje no Paris Motor Show, incluindo o lançamento das vendas do veículo elétrico e.wave X. Os primeiros veículos e.wave X a saírem da linha de montagem serão destinados aos clientes que fizeram reservas desde o início do verão (do hemisfério norte) deste ano. As novas cores e linhas de acabamento disponíveis por meio do configurador e.GO permitem que esses clientes sejam os primeiros a configurarem e fazerem o pedido de seu veículo individual durante esse período de exclusividade. Após atender aos pedidos com reserva, o configurador de vendas da e.GO estará disponível para o público a partir de 1o de dezembro de 2022. Todos os detalhes sobre dados técnicos, opções e equipamentos especiais e preços estão disponíveis nos catálogos de produtos e no configurador.

The e.GO booth at Paris Motorshow e.wave X and e.Xpress

A e.GO também anunciou a apresentação de um novo veículo elétrico compacto de entregas comerciais urbanas rápidas, o e.Xpress, no Paris Motor Show. O veículo foi desenvolvido para atender à crescente demanda por entregas urbanas e frotas comerciais com emissão zero. O e.Xpress tem como objetivo abordar as principais áreas de foco dos gerentes de frotas comerciais, como tempo de atividade, velocidade de carregamento e valor residual, oferecendo uma solução diferenciada e universal de troca de bateria que seja tão rápida e conveniente quanto abastecer os antigos veículos. A solução é o resultado de uma cooperação estratégica entre a e.GO e a Ample, uma provedora americana de soluções de tecnologia e energia que utiliza robótica autônoma e estrutura de bateria modular para melhorar o fornecimento de energia para o transporte elétrico.

O e.Xpress vem com uma pele polimérica durável destinada a reduzir o custo e o tempo de reparo durante o ciclo de vida. Ele oferece um volume de carga de até 940 litros, dependendo da configuração selecionada, com carga bruta de até 240 quilos. Ele estará disponível com a bateria permutável e, dependendo da configuração selecionada, deverá oferecer uma autonomia urbana de até 230 km e um tempo de troca de bateria de apenas alguns minutos. O e.Xpress será oferecido a clientes, empresas e operadores de frotas, com as opções de bateria incluída em sua compra ou com um modelo de assinatura, pelo qual o cliente não precisa comprar a bateria e, em vez disso, assina um plano de fornecimento e utilização de energia. O início das reservas do e.Xpress está programado para 2 de novembro de 2022.

Além disso, a e.GO anunciou o início de uma cooperação estratégica com a OneFor, uma empresa fintech alemã inovadora com foco em finanças e pagamentos digitais de consumo. A cooperação tem como objetivo oferecer aos clientes acesso a empréstimos pessoais instantâneos de automóveis de até EUR 25 mil.[1] Os empréstimos pessoais de automóveis são processados com rapidez e têm taxas de juros fixas e um período de retorno de até 84 meses.[2]

"Na e.GO, tornamos a simplicidade, a praticidade e a circularidade em escala nossa missão e a solução para alguns dos desafios que enfrentamos como raça humana. É por isso que utilizamos inovação e tecnologia para capacitar as pessoas em seu caminho rumo à sustentabilidade. Oferecer um veículo elétrico urbano com uma solução de carregamento que seja tão rápida e conveniente quanto o abastecimento tradicional, mas não tão pesada em termos de recursos limitados do planeta ou de infraestrutura energética, ou oferecer aos clientes acesso a soluções financeiras inovadoras que possam viabilizar sua opção pela mobilidade sustentável são reflexos desse compromisso", explicou Ali Vezvaei, presidente da diretoria da e.GO.

Sobre a Ample: Sediada em São Francisco, nos EUA, a Ample Inc. é uma provedora de soluções de tecnologia que utiliza robótica autônoma e tecnologia de bateria modular inteligente para melhorar o fornecimento de energia para o transporte elétrico. Ela criou uma plataforma econômica, de rápida implementação e amplamente acessível que oferece uma carga total a veículos elétricos em minutos. (www.ample.com)

Sobre a OneFor: A OneFor Holding GmbH é uma empresa fintech da Alemanha que oferece várias aplicações e serviços de dinheiro digital, como contas sem fronteiras, serviços de pagamento e cartão, bem como empréstimos e investimentos pessoais. A solução de cartão tem o suporte da Mastercard International. A OneFor permite uma conta familiar sem fronteiras, transformando transações únicas em momentos de conexão, criando experiências compartilhadas e aumentando a inclusão financeira, que alimenta o desenvolvimento econômico. (www.onefor.com)

1) Termos e condições da OneFor se aplicam.

2) Termos e condições da OneFor se aplicam.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1922687/eGO_Booth_Paris_Motorshow.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1922689/e_wave_X_and_e_Xpress.jpg

FONTE Next.e.GO Mobile

SOURCE Next.e.GO Mobile