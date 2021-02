Fabricante alemão de veículos elétricos (VE), e.GO Mobile, fecha com sucesso a rodada de financiamento de Série B

Tendo atuado como embaixador da ONU em biodiversidade por mais de 10 anos e defensor de longa data da descarbonização e sustentabilidade ambiental,o Sr. Norton é um dos grandes embaixadores de marca para a e.GO em sua missão de transformar e reimaginar a mobilidade urbana.

Com seu veículo de passageiros de quatro lugares, e.GO Life, e sua plataforma de produção disruptiva, a Next.e.GO Mobile SE oferece um dos veículos elétricos mais sustentáveis.

"Estamos muito satisfeitos com o sucesso do financiamento da Série B e mais ainda com a qualidade e o impacto de nossos grandes investidores, que se uniram à trajetória da Next.e.GO no sentido de impulsionar a transformação da mobilidade urbana livre de carbono e oferecer real sustentabilidade de ciclo de vida", declarou Ali Vezvaei, CEO da nd Group B.V. e membro do Conselho de Administração da Next.e.GO Mobile SE.

A produção da e.GO Life na Fábrica 1 em Aachen, Alemanha, está programada para junho de 2021, tornando a Next.e.GO um dos únicos fabricantes independentes de veículos elétricos a bateria (Battery Electric Vehicle – BEV) do Ocidente que inicia a produção este ano. Paralelamente, a empresa está trabalhando em estreita colaboração com fornecedores de componentes eletrônicos e plásticos para garantir o progresso em tempo hábil em todas as frentes. Os funcionários serão gradualmente afastados do trabalho de jornada reduzida. A produção se concentrará inicialmente em uma edição especial limitada da e.GO Life NEXT, em comemoração a este marco importante na jornada da empresa. Disponível apenas para os primeiros 1.000 clientes, a edição limitada custa 22.990 euros, incluindo IVA, após o bônus ambiental fornecido pelo fabricante.

"Estamos gratos pelo entusiasmo, comprometimento e paciência contínuos de nossos clientes e fãs e estamos igualmente felizes por finalmente poder aceitar seus pedidos", declarou o Professor Günther Schuh, fundador e presidente do conselho administrativo da Next.e.GO Mobile SE.

A edição especial da e.GO Life NEXT será entregue aos clientes a partir de julho de 2021.

Copyright ® - Next.e.GO Mobile SE

Next.e.GO Mobile SE

A Next.e.GO Mobile SE, com sede em Aachen, é uma fabricante de veículos elétricos e sistemas de mobilidade sustentável. No Campus da RWTH de Aachen, 400 funcionários da Next.e.GO Mobile SE utilizam a rede única de ciência e negócios com 420 empresas de tecnologia, bem como uma infraestrutura abrangente de pesquisa. Equipes ágeis estão trabalhando em vários veículos elétricos econômicos e particularmente duráveis para tráfego de curta distância.

ND Group B.V.

A nd Group B.V. é uma empresa de Private Equity e Holding, com sede na Holanda. Fundada em 2008, a empresa está focada principalmente em VE, energia alternativa, Fintech, HealthTech, ativos industriais e imóveis.

Contato:

Next.e.GO Mobile SE

Relações públicas

Campus-Boulevard 30

52074 Aachen

T +49 241 47574-227

[email protected]

ND Group B.V.

Relações públicas

Flight Forum 880

5657 DV Eindhoven,

The Netherlands

Tel.: +31 40 30 40 50 1

[email protected]

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1444706/e_GO_Life_Next.jpg

FONTE Next.e.GO Mobile SE

SOURCE Next.e.GO Mobile SE