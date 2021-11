Fabricante chinesa de impressoras 3D Creality participará da Expo 2020 de Dubai

A empresa de tecnologia com visão de futuro continua comprometida a espalhar calor por todo o mundo com sua tecnologia de impressão 3D

NOVA YORK, 4 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A fabricante chinesa de impressoras 3D Creality 3D (Creality) exibirá suas mais recentes ofertas no Pavilhão do Brasil na Expo 2020 de Dubai, em 4 de novembro de 2021, como a única marca de impressoras 3D da exposição a ser convidada por um pavilhão nacional. O fato marca a primeira vez que a fabricante de impressoras 3D se une ao governo brasileiro no cenário internacional.

Essa cooperação resulta do objetivo contínuo da Creality de espalhar calor por todo o mundo com suas tecnologias de impressão 3D.

Em junho de 2021, a Agência Espacial Brasileira (AEB) assinou um acordo com a National Aeronautics and Space Administration (NASA) para participar do programa Artemis, o que provocou um aumento repentino no interesse pelo espaço e pelas viagens espaciais entre a população brasileira. Por meio de uma avaliação abrangente de parceiros potenciais do mundo todo, um representante do programa que disse se chamar Alex explicou que ele constatou que a Creality tinha profunda experiência no domínio da tecnologia de impressão 3D, além de um compromisso contínuo com a responsabilidade social corporativa. Após uma conversa informativa com Ao Danjun, CEO e cofundador da Creality, Alex falou muito bem sobre a marca de impressoras 3D. Notavelmente, o resultado dessa conversa foi a criação do projeto Space Robotics.

Lançado pela Creality em cooperação com o Ministério da Educação e Cultura do Brasil, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil, a Agência Espacial Brasileira e a Universidade de Brasília, o projeto Space Robotics tem como objetivo melhorar a educação em todo o Brasil, promovendo aplicações de impressão 3D, que foram implementadas em 250 escolas em todo o país. A Creality forneceu todas as impressoras 3D necessárias para o projeto, incluindo os modelos Ender-3, Ender-7, CR-30, CR-6 SE, Sermoon D1, CR-200B e HALOT-ONE, além de filamento de ácido polilático (APL) e scanners de modelagem 3D CR-Scan 01. O objetivo é aumentar o interesse dos alunos pela impressão 3D e estimular suas habilidades criativas, ensinando-os a imprimir por meio da aplicação do modelo de robótica espacial. Além disso, a Creality foi reconhecida pela comunidade local como a "criadora de cápsulas" após a reportagem sobre o projeto transmitida por vários meios de comunicação brasileiros confiáveis, como a TV Brasil.

Durante a exposição em Dubai, a Creality apresentará uma ampla gama de novos modelos como o Ender-3 S1, CR-10 Smart Pro e Sermoon V1, em conjunto com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos e a Funetec.

A Creality, a marca de impressão 3D de consumo nº 1 do mundo, com um portfólio composto pela série CR, série Ender, série totalmente fechada, série de resinas, juntamente com o aplicativo Creality Cloud e o ecossistema de acessórios de impressão 3D, continua aprimorando a experiência do usuário, ao mesmo tempo que implementa uma estratégia e um roteiro para o crescimento e expansão futuros da empresa.

Daqui em diante, a Creality planeja continuar seu compromisso de difundir o calor por todo o mundo com suas tecnologias de impressão 3D, com base na missão de tornar suas impressoras 3D de alta tecnologia e fáceis de usar acessíveis a milhares de residências, com o objetivo de oferecer uma experiência de impressão 3D tangível.

