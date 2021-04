Fabricante de rastreadores solares Arctech entra em uma nova era com uma reformulação da marca

Como parte de uma revisão de sua identidade de marca, a Arctech lançou um logotipo redesenhado que apresenta um arco. O arco agrega um sentido de orientação, destacando que a empresa continua avançando. O arco também enfatiza os três elementos-chave da identidade e da finalidade da Arctech: o "sol nascente" de suas origens; o forte vínculo entre a empresa e aqueles com quem faz negócios, sempre baseado na colocação do cliente em primeiro lugar; e sua ambição de expandir sua presença global.

"Nos últimos 11 anos, a Arctech fez um progresso impressionante no desenvolvimento e na fabricação de seus produtos, na prestação de serviços, tendo continuado a ampliação de sua participação no mercado. Está na hora de atualizar a nossa marca ma medida em que a empresa busca aproveitar mais oportunidades de desenvolvimento", declarou Guy Rong, presidente de negócios globais da Arctech. "À medida que o impulso global em direção à neutralidade de carbono continua a aumentar, o setor de energia renovável está no auge do crescimento histórico. Aproveitando este momento, a Arctech está empenhada em concretizar a visão de "converter-se em líder em nossos segmentos de mercado".

Como parte da nova jornada, a Arctech transferiu-se para a sua nova sede corporativa em Kunshan, na China. O campus em expansão foi projetado para maximizar o espaço de trabalho, melhorar as eficiências operacionais e fortalecer a coesão da equipe. Com mais de 1.000 funcionários em todo o mundo, a Arctech instalou cumulativamente cerca de 32 GW de capacidade e concluiu cerca de 1.100 projetos em 40 países até o final de 2020. A empresa foi listada na Bolsa de Valores de Xangai, a Nasdaq Star, em agosto passado.

Ao longo dessa reformulação de marca e mais além, a Arctech está inabalável na oferta de tecnologia solar mais inteligente, confiável e produtiva para todos e faz a sua parte para liderar o desenvolvimento do setor por meio de inovações.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1488644/image_1.jpg

FONTE Arctech

SOURCE Arctech