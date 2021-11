Fabricante de veículos elétricos e.GO Mobile anuncia o lançamento do serviço inteligente de troca de bateria - o "e.Pit"

Os clientes, que podem ter que lidar com uma ocasião inesperada que exija uma viagem mais longa do que a habitual, podem utilizar este recurso integrado inteligente de seu e.GO Life para trocar a bateria quase descarregada por uma totalmente carregada em uma estação designada de troca de bateria e.GO – o "e.Pit". Eles podem retirar sua bateria original - totalmente carregada - na mesma estação no caminho de volta ou mais tarde, quando for conveniente, no prazo máximo de um mês. Os clientes continuam sendo os proprietários de sua bateria original e permanecem conectados por meio de seu aplicativo e.GO usando a ID exclusiva da sua bateria. O serviço será oferecido a todos os clientes da e.GO sem nenhum custo para sua cota anual de troca. O procedimento de troca leva cerca de 60 minutos, e é mais rápido do que o carregamento total em qualquer terminal de carregamento público padrão. A empresa está trabalhando para reduzir ainda mais o tempo de troca em direção ao seu objetivo de cerca de 30 minutos no futuro.