Fabricante independente de veículos elétricos a bateria da Alemanha Next.e.GO Mobile SE anuncia parceria global com a sensação do futebol brasileiro Neymar Jr.

"Neymar Jr. é a própria personificação de criatividade e determinação – o que eu chamo de o poder do propósito – e isso reflete bem os valores de nossa marca, e é o que aproximou a e.GO Mobile e Neymar Jr. Agora, unindo forças, daremos impulso a uma onda de mudanças em prol de um mundo mais sustentável e livre de emissões; uma onda como aquela que se vê no estádio, mas elétrica!", explicou Ali Vezvaei, presidente da diretoria da Next.e.GO Mobile SE.

Neymar Jr. apresentará, em 5 de maio, a linha de veículos de 2022 da empresa, denominada e.wave X, em um evento exclusivo em Berlim, na Alemanha.

"Estou muito feliz por poder iniciar essa parceria com a e.GO Mobile, apoiando seu esforço global pela mobilidade elétrica sustentável. A e.GO Mobile é uma marca muito inovadora, que fabrica carros elétricos que são não só diferenciados e divertidos de dirigir, mas também verdadeiramente sustentáveis. Nasci e cresci em um país com tráfego urbano intenso, portanto, o impacto ambiental e econômico positivo da mobilidade elétrica é enorme", disse Neymar Jr.

Neymar Jr. é amplamente considerado um dos melhores jogadores de futebol do mundo. Ele começou sua carreira profissional com apenas 17 anos de idade. Após acumular cerca de 200 milhões de seguidores nas redes sociais, ele é, sem dúvida, um dos atletas mais conhecidos do mundo, o que levou a sua inclusão na lista da Time das 100 pessoas mais influentes do mundo. Neymar Jr. joga pela seleção brasileira e é contratado atualmente pelo clube de futebol francês Paris Saint-Germain.

FONTE Next.e.GO Mobile SE

SOURCE Next.e.GO Mobile SE