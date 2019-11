Fabricantes de acondicionadores de aire (AA) y empresas de innovación tecnológica líderes en el mundo en la carrera por el Premio para la Refrigeración Global

Los equipos de los Finalistas están liderados por algunos de los fabricantes de acondicionadores de aire más grandes del mundo, a saber: Gree Electric Appliances Inc. de Zhuhai, Daikin AirConditioning India Pvt. Ltd., y Godrej and Boyce Mfg. Co. Ltd.; las startups y corporaciones S&S Design Startup Solution Pvt. Ltd., Transaera Inc, M2 Thermal Solutions y Kraton Corporation; así como también Barocal Ltd. Los equipos seleccionados exhiben una amplia gama de soluciones innovadoras en tecnologías de enfriamiento residencial, como por ejemplo, sistemas inteligentes de refrigeración por compresión de vapor en ciclo híbrido, enfriamiento evaporativo, y diseños de tecnologías de enfriamiento de estado sólido.