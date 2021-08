Faça acontecer: Snapmaker comemora seu quinto aniversário

Refletindo sobre os cinco anos da empresa, Daniel Chen, CEO da Snapmaker, observou: "Tenho orgulho do que conquistamos nos últimos cinco anos. É um marco que mostra que nossa equipe, usuários e parceiros acreditam que o trabalho que fazemos é valioso. Não teríamos chegado tão longe sem seu apoio inabalável, e eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para expressar nossa gratidão e comemorar esse momento significativo juntos."

"Nosso conceito de marca mudou de "fazer qualquer coisa" para "fazer algo maravilhoso" ao longo dos anos. No início, esperávamos capacitar cada usuário com a competência de fazer qualquer coisa. No entanto, a vida é curta, e temos tempo e energia limitados para nos concentrarmos no que somos apaixonados."

Em comemoração a seu quinto aniversário, a Snapmaker realizará uma série de eventos com o tema "Faça Acontecer", de agosto a outubro, buscando compartilhar com seus usuários e parceiros os marcos e desafios dos últimos cinco anos, enquanto espera pelas oportunidades futuras. A campanha de comemoração consiste de eventos on-line de interação entre os usuários, prêmios especiais, uma venda global de aniversário com descontos atraentes e uma festa virtual.

Como parte da comemoração, a Snapmaker também fará uma contribuição filantrópica para a proteção dos animais; para a educação em ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática; e para a sustentabilidade. Além disso, um site comemorativo do quinto aniversário também será lançado para interagir com diferentes interessados, compartilhando a história da Snapmaker, a mensagem do CEO e os detalhes dos eventos.

Em relação ao futuro, como Daniel disse: "Tivemos um crescimento e desenvolvimento excepcionais ao longo dos últimos cinco anos, mas ainda há um longo caminho a ser percorrido. Daqui em diante, continuaremos a tornar as ferramentas acessíveis aos consumidores comuns com tecnologia de engenharia para capacitar cada indivíduo a curtir a fabricação e fazer algo maravilhoso."

A Snapmaker é uma empresa inovadora e de rápido crescimento dedicada ao desenvolvimento de máquinas de fabricação digital de mesa. A Snapmaker se concentra em impressão 3D, gravação a laser e tecnologias de entalhe CNC e desenvolve máquinas 3D de mesa de alta qualidade, modulares e multifuncionais.

