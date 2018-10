Face à la montée de la xénophobie, des discours de haine et des politiques limitant les pratiques religieuses, les dirigeants européens juifs et musulmans acceptent de coopérer

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/767955/MJLC.jpg )



Le Conseil a été créé pour répondre à la nécessité, plus urgente que jamais dans l'Europe d'aujourd'hui, de libérer les croyants et les religions des préjugés, des déclarations mensongères, des attaques et de la violence. Les dirigeants se sont réunis à Amsterdam pour discuter de la manière dont les communautés juives et musulmanes d'Europe peuvent travailler ensemble pour protéger les pratiques religieuses de leurs communautés respectives et promouvoir la solidarité entre leurs communautés face à l'adversité.

Le Conseil est présidé par le rabbin Pinchas Goldschmidt, grand rabbin de Moscou, et par Mufti Nedzad Grabus, de Slovénie, et est animé par le Centre de dialogue international (KAICIID) basé à Vienne, qui soutient les plateformes de dialogue interreligieux en Afrique, en Asie, dans la région arabe et en Europe.

Des représentants des communautés juives et musulmanes d'Albanie, d'Autriche, de Belgique, de Bosnie, du Danemark, de Finlande, de France, d'Allemagne, d'Irlande, d'Italie, de Lituanie, des Pays-Bas, de Pologne, de Roumanie, de Russie, de Slovénie, de Suisse et du Royaume-Uni ont décrit les défis auxquels leurs communautés sont confrontées dans différentes parties de l'Europe et ont présenté les efforts qu'ils avaient entrepris pour promouvoir le dialogue entre juifs et musulmans dans leur pays.

Les participants ont convenu que les communautés juives et musulmanes étaient confrontées à des défis communs, notamment l'instrumentalisation croissante de la religion à des fins politiques, les restrictions au droit de pratiquer librement leur religion et l'influence croissante des mouvements xénophobes d'extrême droite. Les participants ont également noté que les discussions sur « l'identité européenne » excluent souvent les musulmans et que l'islam est considéré comme non européenne, même si les musulmans font partie du tissu de la société européenne depuis des décennies, voire des siècles.

La réunion était organisée par la municipalité d'Amsterdam avec le soutien de KAICIID. Elle a également bénéficié du soutien de la vice-présidente du Parlement européen, Mairead McGuiness.

Dans son allocution d'ouverture, le secrétaire général de KAICIID, Faisal Bin Muaammar, a appelé les membres du Conseil à faire preuve de leadership dans la promotion du dialogue judéo-musulman : « L'Europe a besoin de votre engagement en faveur de l'égalité de citoyenneté et du respect de la diversité. Nous avons besoin de votre engagement pour défendre les droits communs des groupes religieux en Europe et pour renforcer la confiance et la coopération entre les communautés musulmanes et juives. »

