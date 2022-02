Face au succès, Huawei élargit sa gamme d'équipements réseau disponibles sous 2 semaines

La promesse d'une livraison en deux semaines faite par Huawei couvre plusieurs de ses solutions réseau, notamment les points d'accès Wi-Fi 6, les switches de campus, les switches pour data center, les routeurs et les contrôleurs SDN CloudCampus. Elle vise à répondre à la demande mondiale des entreprises qui cherchent à moderniser leurs réseaux et à se développer dans le monde entier. Dans ces conditions, l'attente de composants réseau vitaux peut avoir un effet négatif important sur la productivité.

Une large gamme de produits est disponible pour une livraison en deux semaines : 6 références de la gamme Wi-Fi 6 et 11 produits de type switch et routeur. Des solutions mainframe et une sélection de points d'accès complètent l'offre. Huawei a élargi la sélection de produits éligibles pour aider les clients des secteurs de l'éducation, de la santé, des FAI (fournisseurs d'accès à Internet) et de l'hôtellerie à configurer leurs propres solutions compatibles avec une livraison express. Par exemple, une école peut tirer parti de la fonction AP/Leader AP (1 Leader+24 Fit AP), des switches d'accès et des WLAN AC de Huawei pour construire son propre réseau Wi-Fi 6 et ainsi satisfaire les nouvelles demandes de bande passante et prendre en charge les applications sensibles à la latence telles que la réalité virtuelle, la réalité augmentée et la vidéo 4K.

Des scénarios similaires sont suggérés pour les établissements de santé, qui peuvent utiliser les points d'accès, les switches et les routeurs d'accès AirEngine Wi-Fi 6 de Huawei pour installer des solutions prêtes à l'emploi et qui offrent une gestion intelligente des terminaux, une réduction des coûts de maintenance et une amélioration des capacités du réseau.

Engagement à soutenir les clients

Todd Sun, vice-président chez Western Europe Enterprise Business Group de Huawei, a déclaré: Huawei s'engage à soutenir les clients de tous les secteurs en proposant des solutions réseau de pointe qui offrent aux entreprises un environnement résilient, connecté et moderne. Nous comprenons que, pour les clients, une trop longue attente a des conséquences négatives. C'est pourquoi nous travaillons avec eux pour combiner vitesse et valeur ajoutée pour le réseau, en nous engageant sur une livraison en deux semaines sur le cœur de notre gamme de switches et de points d'accès.

Grâce aux nombreux succès enregistrés dans le déploiement efficace de réseaux Wi-Fi 6 dans les secteurs de l'éducation, de la santé et autres, nous sommes bien placés pour conseiller nos clients sur les configurations idéales pour moderniser leurs réseaux rapidement et à grande échelle.

Dans le cadre de la prolongation de la promotion, tout switch ou point d'accès de la sélection commandé avant le 31 mars 2022 sera livré dans un délai de deux semaines, les clients bénéficiant également de prix promotionnels à durée limitée.

La liste complète des produits Huawei inclus dans l'initiative Fast Track 2.0 est disponible ici: https://e.huawei.com/fr/solutions/enterprise-networks/delivery-promotion

Tous les équipements réseau sont disponibles pour une livraison sur l'ensemble du territoire métropolitain. Les entreprises peuvent commencer à moderniser et à construire leurs réseaux en passant commande auprès de Huawei via le même lien.

