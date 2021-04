Facebook e Adjust sobre a economia global de aplicativos: Games e Entretenimento se destacam como as categorias de maior crescimento

Usando seu próprio Growth Score, a Adjust criou um mapa global para destacar as tendências em aplicativos mobile além dos mercados grandes e estabelecidos — indicando aos profissionais de marketing onde encontrar o maior potencial de crescimento.

"Agora, mais do que nunca, os profissionais de mobile marketing precisam de um mapa para identificar os usuários certos, nos lugares certos e nos pontos certos da jornada", afirmou Andrey Kazakov, Chief Operations Officer na Adjust. "Os dados da Adjust, aliados aos insights do Facebook sobre as preferências e ações dos usuários, possibilitam que os profissionais de marketing direcionem e retenham os usuários mais valiosos."

Destaques em categorias e regiões promissoras incluem:

Ganhos globais para os aplicativos de games: Seguindo as descobertas do Mobile App Trends da Adjust lançado no ano passado, a categoria Games está na liderança. Isso se deve, em grande parte, a modelos inovadores como o hypercasual , com games que podem ser jogados instantaneamente, já que foram criados para engajar com mecanismos simples e satisfatórios.



da Adjust lançado no ano passado, a categoria Games está na liderança. Isso se deve, em grande parte, a modelos inovadores como o , com games que podem ser jogados instantaneamente, já que foram criados para engajar com mecanismos simples e satisfatórios. A América Latina domina na categoria Games, com maior acessibilidade e populações urbanas crescentes promovendo o rápido desenvolvimento do setor mobile. Três dos cinco maiores países em Games se encontram na América Latina, com a Argentina na liderança. Vietnã, Brasil, China e México fecham o top cinco.



na liderança. Vietnã, Brasil, e México fecham o top cinco. A Índia está crescendo mais rápido do que outras regiões, com uma penetração mobile cada vez maior. Educação é a categoria de aplicativos com o maior crescimento, embora o setor de entretenimento demande atenção com um mercado altamente competitivo emergindo com mídias de streaming e Over The Top (OTT).



Entretenimento tem crescido rapidamente, e o modelo de assinatura é uma tendência forte. De acordo com uma pesquisa conduzida pela Adjust , usando dados da Apptopia, quase 80% dos top 225 aplicativos no Google Play Store e quase 50% dos top 225 aplicativos na App Store possuem um modelo de assinatura.



, usando dados da Apptopia, quase 80% dos top 225 aplicativos no Google Play Store e quase 50% dos top 225 aplicativos na possuem um modelo de assinatura. A Coreia e o Vietnã se encontram no topo do gráfico de e-commerce como os mercados de maior crescimento no comércio "mobile-first". No Vietnã, em especial, os aplicativos tiveram um grande crescimento, incluindo mercados inexplorados com consumidores interessados. China , Egito e Colômbia também tiveram uma performance forte em e-commerce.

Equipados com esses insights, os profissionais de marketing podem arquitetar uma estratégia eficaz para mercados onde há mais possibilidades de escalar seus aplicativos com mais sucesso. Mais importante, eles podem criar experiências do usuário altamente direcionadas e personalizadas.

"Aplicativos mobile são, definitivamente, um negócio global. É fácil começar porque há poucos obstáculos à entrada, mas também é fácil fracassar se você não entender bem os mercados e os usuários", afirmou Bryan Wang, Director of Marketing Science, Greater China Region & Gaming do Facebook. "Os dados e os insights do relatório de Mobile App Growth podem ajudar os anunciantes de aplicativos a identificar novas estratégias de entrada em mercados e a aplicar táticas vencedoras de modo eficaz."

Metodologia

O Relatório Mobile App Growth da Adjust e do Facebook é baseado em dados de 25.000 aplicativos lançados na App Store e na Google Play Store em 2019 e 2020 combinados, em cerca de 250 países e 12 categorias diferentes para relevar a performance dos aplicativos. O Growth Score é calculado dividindo o total de instalações de aplicativos por mês pelo número de usuários ativos mensais (MAU) para cada categoria e país no conjunto de dados da Adjust. Assim, é revelada a taxa de crescimento de instalações relacionadas à base de MAU.

*Todos os dados vieram da plataforma da Adjust, e não foram utilizados dados do Facebook neste relatório.

Sobre a Adjust

A Adjust é uma plataforma global de app marketing analytics comprometida com os mais altos padrões de privacidade e performance. As soluções da Adjust incluem atribuição, mensuração, prevenção contra fraudes, cibersegurança e ferramentas de automação. A missão da empresa é tornar o marketing mais simples, inteligente e seguro para os mais de 50 mil aplicativos que trabalham com a Adjust.

