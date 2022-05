Facilidades do micro-ondas LG para deixar a cozinha do seu jeito

A LG oferece uma opção Solo e outra Grill, ideal para gratinar seus pratos. Seu diferencial está no grill de quartzo, que esquenta mais rápido e oferece maior segurança por ser embutido. Outra facilidade é a inclusão de diversas receitas pré-programadas e adaptadas para o público, como o Menu Brasileiro, Infantil, Gourmet e Light, tornando o preparo simples com o toque de um botão.

Para aqueles momentos em que não é possível retirar o alimento no tempo final programado, os Micro-ondas LG dispõem da função Manter Aquecido, que conserva a temperatura do prato até o momento da abertura da porta. Os modelos também possuem a tecnologia Limpa Fácil, que garante mais facilidade na limpeza, pois a gordura não gruda nas paredes do aparelho e é possível limpá-lo em segundos, sem uso de produtos químicos.

Outro diferencial que merece destaque é a seleção de 10 níveis de potência. Com esse recurso, é possível usar o produto para outros recursos, como amolecer a manteiga do café da manhã sem deixá-la líquida.

O design moderno e inovador do Micro-ondas LG Grill traz para a cozinha um visual sofisticado e único, que somado à economia de energia e à trava para crianças, resulta em um produto responsável e seguro para todos. Conheça mais no site: www.lg.com/br/fornos-microondas.

