Fact.MR redéfinit l'accès aux études de marché pour les start-ups

NEW YORK, 20 avril 2021 /PRNewswire/ -- La principale raison pour laquelle les start-ups échouent n'est pas un manque de financement ou la férocité de la concurrence, mais une « mauvaise interprétation de la demande du marché ».

Par conséquent, il est important pour les start-ups d'étudier le marché en profondeur.

L'étude de marché peut être le facteur déterminant de réussite

Les études de marché sont depuis longtemps considérées comme un outil scientifique et axé sur les processus qui permet d'obtenir des informations clés. Toutefois, l'accès aux études de marché de qualité reste difficile pour la plupart des start-ups.

Le cabinet d'études de marché et de conseils Fact.MR , basé à Dubaï, relève ce défi de front. Grâce à son modèle d'abonnement exclusif destiné aux start-ups, Fact.MR est devenu la société d'études de marché de référence pour les petites entreprises.

« Les start-ups qui tirent parti de nos informations fiables sur le marché se mettent en bonne voie pour réussir à long terme. Les études de marché efficaces aident les start-ups à comprendre les objectifs qu'elles peuvent accomplir et la manière de les atteindre. », a expliqué Sudip Saha, cofondateur de Fact.MR et spécialiste de l'industrie comptant plus de 15 années d'expérience en études de marché.

En outre, Fact.MR permet aux start-ups d'accéder à la plus grande base de données du marché alimentée par l'IA au monde : Market Ngage . Cette base de données alimentée par l'IA fournit un accès en temps réel à des millions de points de données, des rapports d'études de marché, des analyses du paysage concurrentiel et des projections de marché.

« L'agilité est essentielle pour fonctionner dans un environnement de démarrage. Les start-ups ont souvent besoin d'accéder à des informations rapidement. C'est pourquoi notre base de données propulsée sur l'IA, Market Ngage, est la solution idéale pour elles », a indiqué M. Saha.

Parmi les clients de Fact.MR figurent des start-ups issues de divers secteurs, notamment ceux de l'automobile, de l'agroalimentaire, de la santé, des TIC, des biens industriels, des produits et matériaux chimiques ainsi que du commerce de détail. Fact.MR fournit aux entreprises la solution adaptée à leurs besoins, qu'elles soient à la recherche d'une étude de marché sur l'industrie automobile mondiale ou d' informations détaillées sur un marché national de soins de santé .

Depuis sa création, Fact.MR a servi plus de 5 000 organisations du monde entier. Même si les entreprises du Fortune 1 000 représentent une part importante de la clientèle de Fact.MR, sa proposition de valeur unique demeure ses solutions d'études de marché axées sur les start-ups.

« Les grands conglomérats ont des budgets de marketing préapprouvés, mais ce n'est pas le cas pour les start-ups, surtout pour celles qui sont en difficulté. Nous proposons donc des modèles d'abonnement uniques conçus exclusivement pour les start-ups et les petites entreprises », a conclu M. Saha.

