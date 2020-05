Faculdade Thunderbird de Administração Global na ASU inova com cerimônia robótica

PHOENIX, 11 de maio de 2020 /PRNewswire/ -- A comunidade global da Thunderbird comemorou hoje os formados em uma cerimônia digital reinventada apresentando robôs telepresenciais móveis que permitiam que os formados "andassem" virtualmente. Um dia, esses alunos contarão às gerações futuras que não somente se formaram com sucesso durante a COVID-19, mas que também foram a primeira turma a assim fazer usando robôs do tipo avatar.

"A Thunderbird transformou as cerimônias de formatura da primavera a fim de comemorar com nossos alunos numa cerimônia que honrou nossas tradições históricas de reunir o mundo - como nosso desfile de bandeiras de todo o mundo. Também projetamos algo que refletisse a resiliência, compaixão e criatividade de nossa comunidade", declarou o Dr. Sanjeev Khagram, diretor geral e reitor da Thunderbird.

"Nós ensinamos nossos alunos como maximizar os benefícios da Quarta Revolução Industrial ao abraçar a engenhosidade e inovação globais, portanto, alavancar tecnologias de transformação como robôs móveis telepresenciais para uma cerimônia sem precedentes foi uma aula final apropriada para a Turma de 2020.

"Nós planejamos celebrar com nossos formandos novamente em pessoa, quando a Thunderbird realizar a grande inauguração de sua sede global moderna e de alta tecnologia em 2021, no centro de Phoenix", declarou o Dr. Khagram.

Sobre a Faculdade Thunderbird de Administração Global

A Faculdade Thunderbird de Administração Global é uma unidade da Arizona State University Enterprise. Por mais de 70 anos, a Thunderbird tem estado na vanguarda da no ensino de administração global e liderança, criando prosperidade inclusiva e sustentável em todo mundo ao educar líderes globais prontos para o futuro capazes de combater os maiores desafios do mundo. O Mestrado de Administração Global da Thunderbird foi classificado em primeiro lugar no mundo em 2019 pelo Wall Street Journal/Times Higher Education. A ASU está classificada em primeiro lugar como "Faculdade Mais Inovadora" do país pela U.S. News & World Report por cinco anos seguidos.

Sobre a ASU

A Arizona State University desenvolveu um novo modelo para a American Research University, criando uma instituição que está comprometida com o acesso, excelência e impacto. A ASU se avalia por aqueles que inclui, não pelos que exclui. Como o protótipo para uma Nova Universidade Americana, a ASU busca pesquisa que contribuam ao bem público, e a ASU assume grande responsabilidade pela vitalidade econômica, social e cultural das comunidades que a circundam.

